Hrvatska dobila jaku poruku poslije poraza, jednog igrača mora što duže izbjeći

Hrvatski košarkaši su porazom od Novog Zelanda u drugom nastupu na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre zakomplicirala stvari u borbi za prvo mjesto u svojoj grupi. U drugoj hrvatskoj utakmici na turniru u Pireju, bilo je 90:86 za Novozelanđane koji su sada također u igri za prvu poziciju u skupini, za što sutra trebaju pobijediti Slovence. Ipak, za hrvatske reprezentativce stvari i dalje stoje jako dobro što se tiče šansi za prvo mjesto.

Prva pozicija bit će u rukama momčadi koju vodi Josip Sesar u slučaju da Novi Zeland izgubi od Slovenije, ali to ne smije biti s više od 28 razlike u korist Slovenaca. Tako sada stoje stvari, a Hrvatska je u večernjoj utakmici u Pireju dobila snažnu poruku da je bolje biti prvi, pa izbjeći domaće Grke prije mogućeg susreta u finalu.

Grci će gotovo sigurno završiti prvi u svojoj grupi. U svojem prvom nastupu u Pireju su sa 109:82 ‘uništili’ Dominikansku Republiku, a među grčkim adutima koje je bolje izbjeći što duže, najviše odskače njihov glavni igrač Giannis Antetokounmpo, koji je protiv Dominikanske Republike pokazao što zna.

