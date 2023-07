Hrvatica će biti glavna srpskim bogatašima: Stvari se mijenjaju i za hrvatske klubove

Autor: Ivan Lukač

Regionalna liga uvijek izaziva veliko zanimanje. U nogometu se puno pričalo o tome, ali nikad nije realizirana i možemo reći i bolje da nije. U košarci je stvar znatno drugačije. Igra se od 2001. godine i već 22 godine oko nje se vuku repovi.

U tom trenutku hrvatska košarka doživjela veliku smjenu generacije, a srpska je bila na vrhuncu. Naša nikad nije preživjela tu smjenu, a njihova je nakon serije medalja, malo odmarala i zatim ponovno počela žetvu. Naši klubovi bili su na rubu stečaja i tu su i danas. Njihova dva najbolja njihova kluba dužni su milijune, ali država pokriva taj dug.

Pokrivanjem tog duga, srpskom euforijom za košarkom te bogatim sponzorima Zvezda i Partizan danas napadaju vrh Europe. Paralelno uz Euroligu i svu sjaj koju ona nosi dva srpska kluba igraju i regionalnu ligu. Doduše, u ABA ligi imaju veliki povlastice, ali i da nemaju njihov budžet nadmašuje sve klubove zajedno.





Primjerice, Zvezdin Campazo je prošle godine imao plaću veću od Ciboninog budžeta. Imaju i velikih povlastica kod sudaca pa je pravo čudo kad netko od njih izgubi, a naši klubovi su ih čak uspjeli i dobiti. Uz to imaju i povlastice kod rasporeda i odgode samih utakmica. Uskoro bi trebalo doći do promjene.

Hrvatica na čelu

Vana Dundov, vršiteljica dužnosti direktorice KK Zadar, preuzela je mjesto predsjednice ABA lige za sezonu 2023/24, odlučeno je na sjednici skupštine ABA lige održane u Zagrebu.

🆕 Vana Dundov predsjednica ABA lige! 👉🏻 Sa sjednice Skupštine ABA lige održane u Zagrebu stiže vijest da je Vana Dundov, vršiteljica dužnosti direktorice KK Zadar, preuzela mjesto predsjednice ABA lige za sezonu 2023/24.https://t.co/zxbaBHILzz#IgrajZadre 🔵⚪️ pic.twitter.com/7FgWJG37wa — KK Zadar (@kkzadar) July 25, 2023







Puno bi to moglo značiti i za hrvatsku košarku. Žena koja godinama izvlači najbolje što se može od Zadra, a to uključuje i naslov prvaka Hrvatske ove godine. Od nje se očekuje da napravi konačni branding ABA lige i iskorak od nje same po popularnosti iako je to samo po sebi nemoguće.

Pola lige pleše po rubu stečaja, druga polovica klubova je razvojna poput Mege i Cedevite Olimpije. Profit i emociju izuzev srpskih klubova ima jedino još donekle Budućnost. Zadru nažalost fali ona financijska inekcija jer koliko grad živi za klub vidjelo se u finalu prvenstva kada je Višnjik gorio,









“Sezona je bila specifična, od smanjenja proračuna za igrače, preko blokade gradskog proračuna do smjene direktora i odlaska jednog važnog igrača. Specifična je bila i po stilu igre koji smo cijelo vrijeme njegovali, iako ni ta utakmica nije privukla neki veliki broj navijača na tribine. Drago mi je da smo na kraju u finalu doživjeli pravi festival košarke kakav Zadar zaslužuje. Što se mene tiče, nisam osjetio nikakvu promjenu kada sam otišao iz Jedna funkcija drugoj, jer moje obveze su i dalje bile živjeti 24 sata dnevno Dar košarku i Zadar. I tako će i ostati” rekla je o Zadru nova direktorica za ABA lige.

Inače, ako se Zvezda niti ovog ponedjeljka ne suglasi s uvrštenjem Derbyja među suvlasnike, da bi se rješenje moglo potražiti u osnivanju novog poduzeća koje će voditi ligu. Dakako, to je postupak koji bi trajao mjesecima i za kojeg bi trebalo potražiti pravno rješenje i poslovno rješenje jer postoje obveze prema postojećim sponzorima i televizijskoj kući. Doduše, već se naveliko priča i da bi konkurentska televizijska kuća bila više nego zainteresirana za prijenose utakmica regionalne lige.

Uglavnom ABA liga je puna problema i gospođu Dundov čeka veliki posao i puno izazova. Na njoj je prije svega da liga bude konkurentnija i poštenija, a naši klubovi sada da probaju izvući maksimum i postati korak bliže nekadašnjoj kvaliteti.