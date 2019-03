HRVATI SOLIDNI, ROCKETSI SJAJNI: Najveća zvijezda morala van prerano, bilo je dovoljno ono što je napravio dotad

Autor: Hina

Dario Šarić je bio solidan u porazu Minnesota Timberwolvesa sa 13 koševa, dok je Ivica Zubac u pobjedi LA Clippersa ubacio sedam koševa.

Minnesota Timberwolves Darija Šarića su upisali poraz u Washingtonu gdje su ih domaći Wizardsi nadigrali sa 135-121. Bobby Portis je ubacio 26 koševa uz 12 skokova, a Bradley Beal 22 koša za pobjedu domaće momčadi. Najbolji strijelac utakmice i Minnesote bio je Karl-Anthony Towns sa 28 poena, 10 skokova i sedam asistencija, a Šarić je odigrao solidno, on je u 13 minuta provedenih na terenu upisao 13 koševa (šut iz igre 5/9, trice 1/3), dodavši tome pet skokova i jednu asistenciju. Derrick Rose je ubacio 18 koševa za Wolvese.

LA Clippers su sa 128-107 bili bolji kod kuće od New York Knicksa, a Ivica Zubac je u 23 minute zabio sedam koševa (šut iz igre 3/9) i upisao 11 skokova, pet asistencija i jedan blok. Landry Shamet, koji je utakmicu završio sa 21 košem, zabio je četiri trice u prvih osam minuta nakon čega se Clippersi odvajaju. U drugoj četvrtini njihova prednost iznosi čak 37 koševa što je nedostižno za Knickse. Noah Vonleh je ubacio 17 koševa uz 12 skokova za New York, a Mitchell Robinson je dodao 16 koševa i 13 skokova. Mario Hezonja nije ulazio u igru za New York.

Houston Rockets su upisali petu pobjedu zaredom, sa 115-104 su u gostima svladali Boston Celtice, a James Harden je zabio 42 koša prije nego je izašao iz igre zbog šestog prekršaja. Eric Gordon je ubacio 31 koš od čega je osam trica, a Chris Paul je dodao 15 koševa i 12 skokova. Celticse je predvodio Jaylen Brown sa 15 poena i šest skokova. Houston je peta momčad Zapada, a Boston Istoka.

Oklahoma Thunder su prekinuli niz od četiri poraza, svladavši sa 99-95 Mmephis Grizzliese, a do pobjede ih je vodio Russell Westbrook sa 22 poena. Oklahoma je sada izjednačena s Portlandom na trećem mjestu Zapadne konferencije. Najbolji kod Grizzliesa bio je Avery Bradley sa 27 koševa.

Detroit Pistons su kod kuće nakon produžetka sa 112-107 nadigrali Toronto Raptorse. Blake Griffin je za pobjedu zabio 27 koševa uz sedam skokova, a Detroit je postigao zadnjih deset poena u produžetku za slavlje. Detroit je na šestom mjestu Istočne konferencije, a Toronto je drugi.

Portland Traill Blazers su na gostovanju sa 118-108 bili bolji od Charlotte Hornetsa, a pobjedu im je donio Rodney Hood koji je utakmicu završio sa 27 koševa, od čega 21 u zadnjoj četvrtini. Trail Blazers su imali prednost od 15 koševa u prvoj četvrtini koji su ispustili tijekom druge i treće četvrtine, da bi onda u zadnjoj zahvaljujući seriji od 15-2 ostvarenoj u zadnjih šest minuta opet bili u vodstvu. Jeremy Lamb je predvodio Hornetse sa 23 koša. Portland je na četvrtom mjestu Zapadne konferencije, dok je Charlotte deveta u istočnoj konferenciji.

Cleveland Cavaliers su sa 107-93 svladali gostujući Orlando Magic koji je na osmom mjestu Istočne konferencije. Najučinkovitiji igrač utakmice i Orlanda bio je Nikola Vučević sa 28 poena i 13 skokova. Ante Žižić nije ulazio u igru za Cleveland.

Atlanta Hawks su u gostima sa 123-118 bili bolji od domaćih Chicago Bullsa, a pobjedu im je osigurao Alex Len koji je zabio 28 koševa i ključna dva slobodna bacanja u zadnjim sekundama.