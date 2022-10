HRVATI DOMINIRALI U NBA-u: Partije za pamćenje hrvatskih košarkaša

Sinoć je bila dobra večer za naše košarkaše u najjačoj ligi svijeta NBA-u, a utakmicu za pamćenje odigrao je hrvatski centar Ivica Zubac za svoje LA Clipperse u gradskom derbiju protiv Los Angeles Lakersa.

U uzbudljivoj utakmici na kraju su slavili Clippersi 103:97, a naš centar odigrao je jednu od najboljih utakmica u dresu kluba iz Californije i izdominiro pod koševima slavnog Lebrona.

Zubac je utakmicu završio s 14 poena i rekordnih 17 skokova, od toga šest je bilo napadačkih i rekordnih 11 obrambenih, a Ivica je odlično i šutirao, šest od šest i dodao je još asistenciju i pet blokada.

