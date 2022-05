HRVAT PRETRPIO STRAŠAN UDARAC: Samo je pao na teren, svi su zvali pomoć

U danu loših vijesti jedna dolazi iz Izraela, a glavni protagonist je hrvatski košarkaš Ante Žižić, koji trenutno nastupa za Maccabi iz Tel Aviva.

Naime, tijekom utakmice protiv Hapoela iz Haife Žižić je primio jedan jako nezgodan udarac u glavu i to od suigrača.

Ante je nakon slučajnog udarca pao kao pokošen i sve je izgledalo jako ružno pošto je Žižić ostao ležati na parketu u nekom grču.

Velika panika

Naravno svi igrači su primijetili što se događa i počeli su panično zvati pomoć za Žižića, kojeg su na posljetku stavili na nosila i odvezli u bolnicu.

Kako se doznaje, Žižić je bio pri svijesti, ali iz predostrožnosti su ga liječnici uspavali i odveli u bolnicu na daljnje pretrage, a iz kluba su se oglasili kratkim priopćenjem:

“Ante Žižić nalazi se u bolnici na pretragama zbog ozljede glave”, napisali su iz Maccabija.

