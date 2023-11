Hrvat oštro uzvratio NBA legendi: ‘Prestani širiti laži o meni’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Ranije smo već pisali o tome što je Gordan Girček morao proći kada je tek stigao u NBA. O tome je u jednom podcastu vrlo detaljno pričao njegov bivši suigrač legendarni Jason Williams.

“Na kraju treninga bi nam postavili veliki kontejner za rublje, a mi bismo svoju odjeću poslije treninga ubacili unutra kako bi je čovjek koji brine o opremi mogao oprati. Oni su svu tu odjeću izbacili, a njemu su zavezali noge i ruke i golog ga ubacili u kontejner. Napunili su kontejner ledom i vodom, a zatim ga odgurali na centar terena u dvorani, stavili ga na logo grizlija i tako ga ostavili neka tri sata” rekao je Williams.





Sve to pomalo je naljutilo Giričeka koji je dao intervju za Večernji gdje je jasno rekao da Williams laže i nije mu jasno zašto. Njih dvojica zajedno su igrali za Memphis u sezoni 02/03 kada je Girček tek došao u NBA.

Laži

Giriček je za Večernji list rekao: “Ne znam zašto si izvrnuo priču i stavio me u situaciju u kojoj se igraš s mojim karakterom kao s nekim tko bi takvo što dopustio da mu se dogodi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jason Williams (@jasonwilliams55)

Nitko me nije strpao u kontejner i prije no što ta tvoja priča eskalira prestani širiti laži jer ću morati poduzeti pravne akcije kako bi prestao sramotiti moje ime. Budi korektan i koristi čiste činjenice prije no što pričaš o nekome. Ne ljutim se puno na tebe no što je previše, previše je. Inače, sjajno mi je bilo igrati s tobom i sretno ti bilo.”









Zatim je dodao: “Ma to se u momčadi koja ima pravog vođu ne može dogoditi. Pravi igrački lider takve stvari ne dozvoljava. Jedno je nositi stvari, donositi krafne na trening ili pjevati pred publikom kod predstavljanja momčadi za novu sezonu a drugo je tražiti da im donosiš dezodoranse, parfeme i slično. Odrasli smo ljudi i za sve postoji granica.”

U svojoj NBA karijeri je branio boje Memphis Grizzliesa, Orlanda Magica, Utah Jazza, Philadelphia 76ersa i Phoenix Sunsa. U Europi je počeo u Ciboni gdje je i završio karijeru, a igrao je još za CSKA i Fenerbahče.