HOROR ISPRED KLUBA! PUCALI MU GLAVU, BORE SE ZA NJEGOV ŽIVOT! Drama popularnog igrača, sve se odvilo naglo…

Košarkaš ciparskog AEL-a iz Limassola, Corey Manigualt teško je ranjen ispred jednog noćnog kluba u glavnom gradu Cipra, Nikoziji.

Manigualt je teško stradao u noći sa subote na nedjelju, a ranjeni su njegova djevojka i suigrač koji su bili u njegovom društvu. Sve je krenulo raspravom koja je završila krvavo.

Amerikanca su upucali u glavu te je hitno prevezen u bolnicu s teškim povredama i krvarenjem u mozgu.

Trenutno se nalazi u bolnici te je priključen na aparate, a liječnici se bore za njegov život, prenose tamošnji mediji.

Corey Manigault is still in serious condition and in danger after a murder attempt against himhttps://t.co/NVuksAGEZf

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 23, 2021