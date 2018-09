HEZONA SE OBRAČUNAO SA SAVEZOM? Nakon debakla hrvatskih košarkaša udario po HKS-u

Čini se da odnosi nisu bajni

Hrvatski košarkaši izgubili su od Litve 83:84 u Gradskom vrtu u Osijeku utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Nakon tog poraza pojavile su se teorije o tome što reprezentaciji treba i kako riješiti probleme u kojima se našla zbog slabije igre, nakon čega se javio Hezonja, koji je uvjeren da im ne treba nikakav američki playmaker.

Osim toga, prokomentirao je kompletnu situaciju u hrvatskom sportu i konkretno košarci. Prenosimo njegov status u cijelosti:

“Čitam malo gluposti ovdje… Smjena generacija, “nemamo” playmakera, tamo već Zlatka Dalića hoće smijenit, no dobro tradicionalni “naši” ispadi po internetu.. Te kvalifikacije tko god da ih je organizirao veze sa sportom nema, ali treba se jogunit i ratovati sa svima pa kakvo god natjecanje ispadne, kretenizam… Ne treba nama Amerikanac ni na 1, ni 5, ni 12, nego glasa i reda. Kao u Riju, nitko ni s kim a svatko sa svakim. Što se tog vašeg “playmakera” tiče, u igri imamo tri igrača koji mogu sve s loptom i bez nje, i najmanje četiri izmjene koje pokrivaju više pozicija, jedinice su nam najbolje igrali od lopte jer se znalo tko gdje kreira višak, nakon Roka, Mavra,Bašić i Kapusta idealni, smireni s loptom i pogađaju na povratne, što fali ostalim mlađima? Ali jebiga, vama nitko ne valja. Ne znam zašto Toni Prostran ne bi bio pozvan, bit će mu uzeli putovnicu kao i meni haha! No dobro, lako je srati po ovome iz daljine, vi znate kako je to. Previše negativnosti i neznanja da bi ikakve komentare davali, pitajte prvo što vas zanima, stranica i je tu prvenstveno za vas… Sretno momci dalje, imate jednog navijača sigurno. Iznad svih! Hrvatska!”