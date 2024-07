Grčka rasplinula hrvatski san o Olimpijskim igrama u Parizu

Autor: GIŠ

Hrvatska košarkaška reprezentacija u uzbudljivoj utakmici protiv Grčke nije uspjela ostvariti plasman na Olimpijske igre u Parizu, a domaćini su nas u prepunoj dvorani u Pireju pobijedili s 80:69.

Naši košarkaši nemaju si što za zamjeriti, odigrali su jednu odličnu utakmicu u kojoj su u prvom poluvremenu bili u egalu s jakom Grčkom, da bi ipak kvaliteta naših protivnika došla do izražaja krajem treće i u četvrtoj četvrtini.

Hrvatska je u prvom poluvremenu odlično parirala Grcima, na poluvrijeme smo otišli s minus šest i nadali smo se kako će drugo poluvrijeme donijeti još veću neizvjesnost.

Fizički pad









No u drugom poluvremenu Hrvatska je prva fizički pala, treće četvrtina bila je jako rastrgana, ali Grci su uspjeli dodati još četiri poena na onih šest s poluveremna i to su održali do kraja utakmice.

U zadnjoj četvrtini već se vidio veliki zamor kod naših igrača, pokušali smo se nekoliko puta vratiti, ali nismo pogodili što je trebali, tako da su Grci na kraju slavili s 11 razlike, u jednoj izjednačenoj utakmici.

Hrvatska se tako nije plasirala na Olimpijske igre, ali i nastup u finalu turnira u Pireju veliki je korak naprijed za našu košarku, tako da su Sesar, Hezonja, Zubac, Šarić i ostali na pravom putu da vrate stari sjaj našem trofejnom sportu. Valja napomenuti kako je Aco Petrović plasirao Brazil na Olimpijske igre u Parizu.









KALIMÉRA, PARIZ! ✈️ | Hrvatska 6️⃣9️⃣:8️⃣0️⃣ Grčka | 🇬🇷 Grčka je pobedila Hrvatsku i plasirala se na Olimpijske igre u Parizu! GEORGIOS PAPAGIANNIS (1️⃣9️⃣) i GIANNIS ANTETOKOUNMPO (2️⃣3️⃣ PTS) were too strong 💪 NICK CALATHES završio je finale #FIBAOQT sa 1️⃣1️⃣ asistencija 🔥 pic.twitter.com/gu197odj8Q — Basketball Sphere (@BSphere7) July 7, 2024

HRVATSKA – GRČKA 69:80

Hrvatska: Filipović, Smith, Hezonja, Šarić, Zubac

Grčka: Calathes, Walkup, Papanikolau, Antetokounmpo, Papagiannis

____________________________________________________________________________________________________________

0:00 Kraj utakmice Grčka je na Olimpiskim igrama

0:15 Zabija Hezonja dva bacanja

0:30 Trica Giannisa

0:50 Zabija Zubac

1:03 Giannis zabija dva bacanja

1:50 zabijaju naši

2:43 Papagiannis zabija tricu, velika prednost Grčke

3:12 Drežnjak pokušao tricu, ali ništa, curi nam vrijeme

3:50 Dva slobodna za naše

4:00 Zabija opet Giannis s poludistance

4:16 Trica Šarića, minus 10 opet

4:45 Faul Zubca, dva slobodna za Grke, obje uspješne

5:01 Smith za tricu i opet ništa

5:32 Zabija Hezonja i obranili smo se napad naših

5:52 Svašta se sad događalo na terenu, izgleda kako su obje reprezentacije pale fizički, bez koša dvije minute

7:06 Grci promašuju tricu, napad za naše, ali zaustavljen Zubac, no promašuju i Grci

7:47 Lak poen za Grčku

8:28 Faul na Zubcu, nismo iskoristili napad

9:06 Zabija Šarić i faul, ali nije zabio bacanje

9:33 Greška Grka, napad za naše

10:00 Počela je zadnja četvrtina finala za plasman na OI u Parizu između Hrvatske i Grčke

Treća četvrtina

0:00 Kraj treće četvrtine, Grčka na plus 13, nije nedostižno

0:4 Osobna u napadu naših

0:36 Promašili smo dva napada, ali promašuju i Grci tricu

1:02 Zubac blokira Giannisa, ali faul dva slobodna bacanja i tehnička

1:31 Faul u napadu Grčka, slobodna bacanja za nas, jedna unutra, ofanzivni skok Zubca, nismo iskoristili napad

2:00 Faul na Zubcu, zabija oba

2:08 Koš Giannisa

3:05 Nismo iskoristili napad, pa zabijaju na drugoj strani Grci

3:10 Faul na Šariću, Grčka u bonusu

3:34 Forsirao je težak šut Hezonja kratko, ali smo se obranili

3:55 Calathes nas uništava, plus 10

4:38 Dva slobodna bacanja za Grčku, jedno ubačeno, drugo promašaj, ali skoku napadu i koš za domaćina

4:50 Faul na Zubcu, zabija oba bacanja

5:01 Opet trica Calathesa

5:25 Trica Drežnjaka, sjajno na minus četiri smo

6:13 Ulazi Šarić pod koš i zabija

6:50 Nošena lopta Smitha…

7:20 Faul na Šariću, koji promašuje tricu

7:39 Faul na Smithu promašili smo napad pa u kontri zabijaju Grci

8:00 Smitu iscurila trica pa smo se obranili

8:33 Zakucava Zubac

9:00 Zabija tricu Calathes

9:20 Zabija Šarić

9:41 Zabijaju Grci

10:00 Počela je treća četvrtina u prepunoj dvorani u Pireju

Greece vs Croatia is tied at 22-22 after the first quarter. pic.twitter.com/DPQYyOf3fW — Heavenly Buckets on youtube (@HeavenlyBuckets) July 7, 2024

0:00 Kraj prvog poluvremena. Hrvatska izgleda jako dobro i ovih minus šest je najveća prednost Grčke na utakmici, tako da smo još duko u igri za Olimpijadu

0:09 Trica za Grčku i kraj

0:19 Pas Zubca na Šarića, ali prejak pas, lopta za Grčku

0:39 Giannis s poludistance

1:15 Zubac hvata loptu, sjajna partija našeg centra, ali ništa od napada

1:33 Trica Drežnjak minus jedan

2:03 Obranili smo napad, Zubac na svojoj poziciji zabija i faul, zabio

2:59 Opet trica Grčka

3:25 Sjajan šut Drežnjaka, trica i još slobodno bacanje

4:06 Zabio Zubac, ali je napad istekao, promašuju i Grci

4:42 Filipović pokušaj trice, pa Grci u napadu i skok koš za Grke

5:03 Trica nova za Grčku

5:17 Smith pokušava pri isteku napada, ali lopta za Grčku

5:47 Trica Papagannisa

6:20 Izjednačenje zabija Drežnjak

6:40 Zabijaju i grci

7:10 Grci isto neuspješni pa zabija Zubac u kontri i slobodno bacanje, zabija Zubac

7:32 Faul za Hrvatsku, lopta sa strane, ali nismo iskoristili napad

8:23 Zabijamo mi pa zabijaju Grci

9:12 Slobodna bacanja za Grčku, jedno je iskoristio, ali skok u napadu, no Grci zabijaju nakon isteka napada

9:27 Griješe naši u napadu

10:00 Počela je druga četvrtina

Prva Četvrtina

0:00 Kraj prve četvrtine (22:22)

0:14 Krušlin za tricu, ali promašaj Grčki napad, nisu zabili

0:44 Prekršaj na Hezonji slobodna bacanja, izjednačenje

0:57 Prekršaj na trici, koja ulazi i faul Hezonje još jedno slobodno bacanje za Grke, ništa

1:15 Zabija Hezonja

1:37 Grčka vodi zakucavanje

1:55 Smith griješi napad za domaćine

2:01 Trica Grčke

2:25 Zabijaju Grci pa greška naših pa Grka, Hrvatska u napadu zabija tricu Šarić

3:16 Nakon nekoliko pogrešaka s obje strane fal na Zubcu, ponovno slobodna bacanja za Smitha, zabio oba

4:07 Prekršaj za Hrvatsku, Hezonja zabija oba, vodimo

4:38 Zabija Hezonja

5:02 Smith za tri, kratko

5:29 faul na Zubcu, prvo je promašio i drugo

5:46 Koš Calathes, trica u zadnji sekundama

6:00 Koš Hrvatska

6:30 Ponovno Giannis

6:47 Zubac zabija

7:07 Koš Grčka Giannis

7:30 Prekršaj na Zubcu, slobodna bacanja, jedno pogađa naš centar

8:00 Gubimo loptu i koš za Grčku

8:10 Slobodna bacanja za Grčku Antetokounmpo ne pogađa niti jedno

8:29 Zabija Šarić

9:20 Trica za Grčku pa gubimo loptu nakon pokušaja trice Hezonje, ali naša lopta

9:45 Oba zabija Mario

9:45 Napad Hrvatska, faul, pa slobodna bacanja za Hezonju

10:00 Počela je utakmica u Pireju

Čekamo početak finala za Olimpijske igre u Parizu između Hrvatske i Grčke

Jedan za drugoga, svi kao jedan! ♥️

🇭🇷 Hrvatska hrabro kreće u finale!

🇭🇷 Hrvatska 🆚 Grčka 🇬🇷

🏆 Olimpijski kvalifikacijski turnir

📺 @SportklubH & RTL#FIBAOQT #iznadsvihHrvatska pic.twitter.com/pcDNV6XgQN — HKS_CBF 🇭🇷🏀 (@CbfHks) July 7, 2024

Hrvatska košarkaška reprezentacija na korak je do plasmana na Olimpijske igre u Parizu, a pred nama je najteži protivnik do ostvarenja toga sna Grčka, protiv koje igramo večeras od 20 sati u finalu kvalifikacijskog turnira za OI.

Hrvatska je odlično otvorila turnir protiv Slovenije, da bi zatim neočekivano pali protiv Novog Zelanda, ali smo ipak zbog koš razlike uspjeli osvojiti prvo mjesto u skupini, što nam je donijelo jučerašnji susret protiv Dominikanske Republike.

Iako smo mislili kako će Dominikanci biti lak zalogaj grdno smo se prevarili, ali su igrači Josipa Sesara uspjeli prevladati sve nedaće i s tri poena razlike plasirati se u finale turnira u Grčkom Pireju.

Hrvatska je zakucala svoj plasman u sutrašnje finale kvalifikacijskog turnira za OI u kojem nas čeka domaćin Grčka – bravo 💯🔥🔥#samojako pic.twitter.com/Ady4lzYFqu — KK Cedevita Junior (@cedevitajunior) July 6, 2024

Strašna ekipa

Grci su uvjerljivo najjača reprezentacija protiv koje će igrati Hrvatska, do sad su domaćini pobijedili sve na turniru, u polufinalu su pomeli Dončićevu Sloveniju i sada im samo Hrvatska stoji na putu do Pariza.

Utakmicu između Hrvatske i Grčke u Pireju možete pratiti na RTL-u i u tekstualnom obliku na našem portalu od 20 sati.