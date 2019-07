GDJE ĆEMO GLEDATI NBA? Sportklub izgubio prava, dobio ih Arenasport

Opet promjena. Gdje ćemo gledati NBA utakmice. Do sada smo utakmice NBA lige gledali na Sport klubu. No, Sportklub je izgubio pravo na prijenose tih utakmica. Na razočaranje onih koji ga mogu gledati i koji pritom plaćaju pretplatu. ubuduće će NBA utakmice prenositi – Arenasport. Naime, Arenasport je na društvenim mrežama obavijestila sve gledatelje da će u sezoni 2019./2020. prenositi osam utakmica regularne sezone tjedno, imat će 200 izravnih prijenosa svake sezone, uz sve to će osigurati prijenos blagdanskih utakmica, NBA All-Star vikenda, playoff i finale. Nova sezona NBA lige počinje u listopadu.