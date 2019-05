(FOTO) SRBIJA NA NOGAMA! Bosanska NBA-zvijezda stigla je na utakmicu u OVOJ majici, a onda su se javili Srbi

Zovu ga bosanskom zvijeri, što definitivno svojom staturom i jest. Nekadašnji igrač Zadra i Cedevite, Jusuf Nurkić stigao je u dvoranu kako bi pogledao dvoboj svog Portlanda protiv Denvera, u šestoj utakmici polufinala Zapadne konferencije. Igrao bi na toj utakmici da ga u tome ne priječi ozljeda. Ovako se pojavio samo u ulozi gledatelja, i to u (možda) spornoj majici.

Srbija je reagirala. A to je zato jer je Nurkić na svojoj majici ispisao imena bosanskih ratnih heroja iz proteklog rata. BiH je slavila Dan pobjede koji se odnosio na dobiveni rat protiv fašizma, što je Nurkić iskoristio kako bi javnost senzibilizirao s tamošnjim žrtvama iz devedesetih. Srbima to smeta jer smatraju da su ljudi s majice izravno naštetili njima…

Na društvenim mrežama javili su se ogorčeni Srbi jer su “ti ratni heroji ubijali nedužne srpske žene i djecu”. Pogotovo im je zasmetala činjenica da je to učinio na utakmici protiv Nikole Jokića, Srbina, prijatelja i bivšeg suigrača, kao i miješanje sporta i politike.

Jokiću nije smetalo, barem ništa nije rekao. Štoviše, na press-konferenciji nakon utakmice, ničim izazvan, rekao je kako mu je drago što je vidio da se Bosanska Zvijer dobro oporavlja.

“Rivali smo u ovoj seriji, ali imao je tešku ozljedu i zaista mi je drago što je tako brzo počeo samostalno hodati”, poručio je Jokić.

