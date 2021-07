(FOTO) SKANDAL U OLIMPIJSKOM SELU! Dončić i društvo se opustili i partijali, a odala ih jedna djevojka…

Luka Dončić i još nekoliko slovenskih košarkaša snimljeni su kako konzumiraju alkohol, igraju poker i uživaju u nargilama tijekom Olimpijskih igara u Tokiju, u potpuno opuštenoj atmosferi.

Španjolski “El Mundo” objavio je ovu vijest pod naslovom “skandal u olimpijskom selu”, nakon što je španjolska košarkašica Cristina Ouvina na svom Instagram storiju objavila dio atmosfere iz olimpijskog sela.

Naravno kako su ove igre pod povećalom zbog korone Slovenci su se odmah našli na udaru javnosti, a Ouvina je shvatila kako je pogriješila zbog objave.

Kasna isprika

Tako se Španjolka ispričala Slovencima za neugodnu situaciju ali ipak pre kasno:

“Željela bih se ispričati onima koje su uznemirile fotografije koje sam objavila na Instagramu, a posebno članovima slovenske delegacije. Pogriješila sam što sam podijelila fotografiju, ali želim naglasiti da su svi sportaši u Tokiju svjesni pandemije i kako ne bi trebali komunicirati ni s kim izvan sela “, napisala je Ouvina.

Spain women basket player Cristina Ouviña publishing stories on poker+vodka jointly with Luka Doncic and Slovenia national team.









Storm on Doncic & co. ongoing for breaking bubble rules.

Ahah why?!

Anybody really think that athletes in village don’t meet and party?!?#Tokyo2020 pic.twitter.com/PGTqGu6AeT

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 28, 2021