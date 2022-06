(FOTO) ‘RUSKE SVINJE, NEMA RIJEČI ZA OVO’ Slika razaranja sve zapanjila, tamo je bio i poznati Hrvat

Ruska opsada koju je trpio Mariupolj ostavila je taj ukrajinski grad na Azovskom moru s velikim razaranjima, a među pogođenim gradskim simbolima, teške posljedice ostale su i na dvorani u kojoj je uspjehe gradio klub ranije poznat kao Azovmaš, danas MBK Mariupolj.

Fotografiju koja prikazuje oštećenu dvoranu je na Twitteru objavio novinar Oleksandr Prošuta, ističući da ‘nema riječi’ za ovakvu sliku na mjestu gdje je uspjehe gradio klub koji je sedam puta odlazio do naslova prvaka u Ukrajini, a bio je uspješan i međunarodno. Pamti se dolazak do finala Eurokupa, što se dogodilo u sezoni 2006./07.

Legendary Sports Palace Azovmash in Mariupol, home of 7x Ukrainian champs and Eurocup finalists





Our days.

No words to say. pic.twitter.com/NI328GaS8M

