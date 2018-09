(FOTO) RAĐA ODUŠEVIO AMERIKANCE: Pogledajte kako ga slave

postao je dio povijesti

Dino Rađa postao je četvrti Hrvat u Kući slavnih nakon Krešimira Ćosića 1996., Dražena Petrovića 2002. i Mirka novosela iste godine.

Najveće je to priznanje koje je mogao primiti, a njegov govor oduševio je Amerikance. Spomenuo je on svoje prijatelje, suigrače, Kukoča i Petrovića, sve liječnike, obitelj pa čak i čistačice, bez koji, kako kaže, nebi bio ovdje gdje je danas.

Službena stranica NBA-a izdvojila je Rađin govor i posebno istaknula dio o Draženu Petroviću i Toniju Kukoču.

Welcome to the @HoopHall, Dino Radja! #18HoopClass pic.twitter.com/bsuuX7cSeM

— NBA (@NBA) 8 September 2018