(FOTO) ‘OBNOVIO’ JUGOSLAVIJU I TAMO UGURAO DVA HRVATA I ŠEST SRBA! ‘Koliko bi bila dobra ova država?’

Zadnjih tjedana, pa i mjeseci, ovakve smo momčadi dobivali od Španjolaca, no ovoga puta kreirao ju je – Amerikanac. Zaigrao se Fran Fraschilla, poznati novinar i izabrao svoju ekipu…

“Koliko bi dobra bila Jugoslavija na Olimpijskim igrama 2021.? Što kažete?”, napisao je specijalist za sveučilišne igrače.

Dakle, stručnjak je na popis stavio dva Hrvata među 12 odabranih. To su Bojan Bogdanović i Ivica Zubac.

Momčad obiluje zvijezdama, pa su tamo Luka Dončić, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović i Nikola Vučević.

How good would Yugoslavia be in 2021 Olympics? Thoughts?

1-Doncic

2-Bogdanovic

3-Bogdanovic

4-Vucevic

5-Jokic

6-Dragic

7-Nurkic

8-Lucic

9-Bjelica

10-Micic

11-Milutinov

12-Zubac

Camp Invites

Marjanovic

Zubac

Teodosic

Hezonja

Simon

Jovic

Saric (Injured)

— Fran Fraschilla (@franfraschilla) July 24, 2021