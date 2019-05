EUROPSKA KOŠARKAŠKA LIGA: Nakon što je dobio Real u finalu CSKA dotukao Anadolu Efes

Košarkaši moskovskog CSKA osvojili su naslov europskih prvaka zahvaljujući 91-83 (29-20, 15-22, 24-20, 23-21) pobjedi protiv Anadolu Efesa u finalu završnog turnira Eurolige igranom u španjolskoj Vitoriji.

Za moskovski sastav ovo je osmi naslov kontinentalnog prvaka, a prvi nakon 2016. godine.

Hrvatski branič Krunoslav Simon odigrao je odličnu utakmicu za Anadolu Efes, za 30 minuta postigao je 15 koševa (šut za dva 2-10, trica 3-6, slobodna bacanja 2-2) uz 10 skokova i dvije asistencije.

Najbolji u pobjedničkom sastavu bili su Cory Higgins i Will Clyburn sa po 20 koševa, dok je Shane Larkin predvodio Efes sa 29 ubačaja.

CSKA je preuzeo kontrolu utakmice serijom 11-0 krajem prve četvrtine kojom je ostvario prednost od 29-17. Hrvatski branič Krunoslav Simon je s pet uzastopnih koševa pokrenuo 11-3 seriju Efesa kojom je turski sastav do poluvremena smanjio zaostatak na 44-42.

Krajem treće četvrtine CSKA je stigao do najveće prednosti od 14 razlike (68-54), ali Efes se do isteka tog dijela igre ponovno uspio primaknuti i tricom Larkina sa sirenom smanjiti na 68-62. Efes se nije predavao niti kada je CSKA košem Higginsa poveo sa 83-71 četiri i pol minute prije kraja, već je tricama Simona i Micića te koševima Dunstona i Larkina smanjio na 85-81 dvije minute prije isteka vremena. No, nakon Higginsovih pogođenih slobodnih bacanja za 87-81 Larkin je promašio dvije trice u istom napadu čime je propala posljednja prilika turskog sastava za potpuni povratak.

Treće mjesto osvojio je madridski Real koji je svladao Fenerbahce sa 94-75 (24-16, 14-24, 31-23, 25-12).