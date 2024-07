Draženu je ‘nosio vodu’ i bio omiljen u Jugoslaviji, ali odluka ovog Hrvata kasnije je neke iznenadila

Autor: Andrija Kačić Karlin

On je bio naš sportski gospodin. Pod koševima i u privatnom životu. Veliki olimpijac, sa srebrnom medaljom sa Igara u južnokorejskom Seoulu 1988. godine i legenda zagrebačke Cibone. Kasnije i uspješan naš kolega, sportski novinar.

Zoran Čutura rođen je 12. ožujka 1962. godine u Zagrebu. Igračku karijeru započeo je tada u mlađem bratu zagrebačke košarke, Košarkaškom klubu Industromontaža a kasnije Monting, gdje je prošao kroz mlađe klupske uzraste. Vrlo rano bilo je jasno da je Dečec, kako su ga zvali prijatelji i suigrači, košarkaš za mnogo jače košarkaške sredine od Industromontaže.

Kada je početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća Cibona započela formirati momčad koja će osamdesetih godina gospodariti europskim i tada jugoslavenskim parketom, bilo je jasno da će joj jedan od koraka na putu formiranja kvalitetne momčadi biti dovođenje Zorana Čuture u klub.

Naosvajao se trofeja

U tome se i uspjelo i Čutura je 1981. godine postao košarkaš Cibone. Iduća 1982. godina ostala mu je, po vlastitom priznanju, najviše u sjećanju: “Imao sam 20 godina te 1982. To je bila moja prva sezona u Ciboni, i upravo je ona okončana prvom trostrukom krunom u povijesti. U finalu Kupa pobjednika kupova pobijedili smo moćni madridski Real 96:95. Ali bit ću iskren i objektivan, tijekom sezone bio sam zamjena pokojnom Kreši Čosiću ili Mihovilu Nakiću i pripremao se za buduću ulogu nositelja. U tom finalu ušao sam na samom kraju u produžetku, kad je netko napravio pet faulova, i nije mi na pamet padalo pogledati prema košu Reala. Sjećam se da je Aco Petrović na Krešin asist pogodio šut za produžetak i da sam kraj utakmice dočekao u zagrljaju Adnana Bečića”.

Zoran Čutura se doista u dresu Cibone naosvajao trofeja. Bili su „Cibosi” prvaci Europe 1985. i 1986. godine. Pobjednici Kupa pobjednika kupova bili su 1982. i 1987. godine. Prvak Jugoslavije s Čuturom u momčadi Cibona je bila 1982., 1984. i 1985. godine. Kup Jugoslavije su osvojili 1982., 1983., 1985., 1986. i 1987. godine. Osvojio je Zoran Čutura s Cibonom i naslov prvaka Hrvatske u prvoj sezoni od neovisnosti, 1992. godine.

Danas, s ove vremenske distance, Zoran Čutura, inače diplomirani ekonomist koji je radio kao vrlo ugledni sportski novinar, ističe da je ključni trenutak za ovu veliku generaciju Cibone bio 1984. godine, kada je pokojni Dražen Petrović došao u klub. Već godinu dana nakon Draženova dolaska, 1985. godine, Cibona je postala prvak Europe. U toj velikoj generaciji, koju su pored Dražena i Čuture sačinjavali između ostalih i Aco Petrović, Knego, Nakić, Arapović, Vukičević, Ušić, veliku ulogu imao je i trener Mirko Novosel.

Igrao je s Draženom

Zoran danas govori da je zaista bila privilegija igrati s pokojnim Draženom. Bio je veliki vođa, ali i veliki radnik, iako je bio mlađi od njih svih. Po Zoranovim riječima, vrlo brzo se Dražen nametnuo kao lider u Ciboni, zbog radne etike i pristupa košarci.









Čutura je kao igrač bio vrlo precizan s poludistance, a bio je sjajan u osvajanju „ničijih lopti”. Igrao je gotovo na svim pozicijama u momčadi, a najviše na mjestu krila. Bio je vrlo pametan igrač. Nije bio od onih koji bi komentirali odluke sudaca ili poteze trenera. Iako, kaže da je velika razlika između današnje košarke i one njegova vremena osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Kada je napustio Cibonu, od 1992. do 1994. godine igrao je u Splitu za momčad Croatia osiguranja (KK Split, nekoć Jugoplastika). U dvije sezone, koliko je proveo na Gripama, Čutura je osvojio hrvatski košarkaški kup 1993. i 1994. godine, kada je i prestao s aktivnim igranjem.

Uspio i kao novinar

Kao reprezentativac Jugoslavije osvojio je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 1986. godine, kao i zlatnu na istom natjecanju 1990. u Argentini. Na Europskom prvenstvu u Jugoslaviji 1989. godine osvojio je također zlatnu medalju. Sudionik je Olimpijskih igara 1988. godine u Seoulu, gdje je osvojio srebrnu medalju.

Zbor hrvatskih sportskih novinara izabrao ga je 2007. za novinara godine u Hrvatskoj. On, jasno, u novinama prati košarku. Njegova prednost u odnosu na kolege dolazi od toga što on kao bivši igrač shvaća košarku i odnose unutar momčadi jer je sve to prošao. Mnogi novinari vole košarku, a Zoran je u prednosti pred njima zbog toga što je iskustvo poznavanje košarke brusio na parketu i u svlačionici, učeći između ostalih od jednog od najvećih košarkaških znalaca u povijesti, Mirka Novosela, a nije nevažno spomenuti da je bio suigrač Krešimira Čosića i Dražena Petrovića.