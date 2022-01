DRAŽENOVA SMRT ŠOKIRALA DRUGU LEGENDU: ‘Samog sebe sam uvjeravao da ne znaju što govore…’

Hrvatska košarka i dalje pamti veličinu Dražena Petrovića, a tragična smrt velikana u prometnoj nesreći u Njemačkoj u ljeto 1993. godine je na košarkaškoj sceni najviše rastužila njegove suigrače.

U dresu hrvatske reprezentacije, među njima je bio i Toni Kukoč, tada još uvijek u Europi, prije odlaska u NBA ligu, u dres šampionskih Chicago Bullsa s kojima je osvojio tri naslova prvaka u NBA ligi, od 1996. do ’98. godine. Legendarni Splićanin se dobro sjeća koliko je značio Dražen, a pamti i dan kada se dogodila tragedija.

Tijekom gostovanja na HTV-u, u emisiji U svom filmu, prisjećajući se tužne vijesti od koje je prošlo više od 28 godina, dok je Dražen autom putovao nakon utakmice hrvatske reprezentacije.

Zateklo ga u SAD-u

‘Bio sam u Chicagu, na potpisu ugovora, nisam bio s reprezentacijom. Upalio sam ESPN i vidio što se dogodilo. Nisam prvo vjerovao jer je nesreća bila u Njemačkoj, a oni su bili u Poljskoj. Samoga sam sebe uvjeravao da ne znaju što pričaju’, prisjetio se Kukoč u HTV-ovoj emisiji.

‘Onda sam shvatio, počeo zvati, rekli su mi čitavu priču, spremio sam se i došao. To je toliko tragično, kada izgubiš takvu jednu osobu. Uvijek kažem – zašto uvijek idu dobri ljudi, a ne oni loši. Trebalo bi nekako srediti da idu oni koji su nikakvi’, dodao je legendarni Toni o legendi Draženu.

Slavna vremena Jugoplastike

Kukoč se tijekom gostovanja na HTV-u vratio i na niz sjajnih epizoda u igračkoj karijeri. Među njima, kao mlad košarkaš koji je vrlo rano pokazivao puno, svojom kvalitetom pomogao je tadašnjoj splitskoj Jugoplastici, kasnije i pod imenom POP 84, da dođe do tri naslova klupskog prvaka Europe, 1989., ’90. i ’91. godine.

‘Tri godine zaredom osvojili smo Kup prvaka, svi su navijali za tu Jugoplastiku, bilo gdje da samo igrali. U Ljubljani, Beogradu, Skoplju… Svi su navijali za nas, valjda su voljeli način kako igramo košarku’, rekao je Kukoč.







Prvi naslov bio je poseban

Među tri naslova splitskih Žutih, onaj osvojen 1989. bio je poseban. Prva od tri titule stigla je uz pobjede nad dva europska klupska velikana, Barcelonom i telavivskim Maccabijem.









‘Bilo smo djeca, bojali smo se i Barcelone i Maccabija i Arisa, nije to svejedno. Kada smo dobili Barcelonu koju smo iznenadili, shvatili smo da igramo dominantnu košarku i počeli smo vjerovati u to što možemo postići. U zadnjih pet minuta protiv Maccabija vodili smo pet-šest razlike pred kraj utakmice, a ja uvijek kažem da mi tu utakmicu nismo mogli izgubiti. Bili smo svjesni da nas nemaju šanse dobiti’, prisjetio se Kukoč slavnih vremena.

Dočekao veliku nagradu

Nakon što je njegova velika priča na parketu došla kraju, Kukoč je proslavio priznanje koje je moglo doći i ranije. Lani je primljen u Međunarodnu košarkašku kuću slavnih, u Springfieldu u američkoj saveznoj državi Massachusetts, što je posebna čast za svakog košarkaša.

‘To je nešto sasvim posebno i daleko, ali to je ono, što se kaže, šlag na tortu nekog uspjeha. Kada uđeš u taj ‘Hall of fame’, to je onda pečat’, opisao je Kukoč, dodajući da je za veliku nagradu doznao u rodnom Splitu, baš nakon što je pratio utakmicu kluba u kojem je napravio prve korake u nezaboravnoj karijeri.

‘Kada dođeš na tu binu i vidiš sve te igrače, to je osjećaj koji dobije malo ljudi’, kazao je hrvatski košarkaški velikan o priznanju na svečanosti u sjedištu Kuće slavnih, gdje je lani primljen u ugledno društvo.