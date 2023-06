Drama, pucnjava na proslavi titule! Napadač otvorio vatru i upucao 9 osoba kod Arene!

Velika drama odvijala se nakon što je momčad Denver Nuggetsa predvođena Nikolom Jokićem proslavila naslov prvaka u NBA ligi. U blizini tamošnje Ball Arene odjeknula je pucnjava u kojoj je ranjeno devetero ljudi.

Ozljede je pretrpio i napadač koji je s prostrijelnom ranom, a identitet mu za sada nije poznat. Ne zna se ni koji mu je bio motiv dok je krenuo u svoj pohod u gradu u kojem se slavio prvi naslov Nuggetsa na NBA parketima.

Za sada, spominje se da je došlo do sukoba u kojem je odjeknula i pucnjava. Među devetero ozlijeđenih, troje je u kritičnom stanju, kako je naknadno otkrila policija nakon ranijih informacija o četvero žrtava pucnjave i prebacivanju ranjenih u bolnicu.

Napadač je nakon pucnjave priveden.

Alert: #DPD is investigating a shooting in the 2000 block of Market St. Preliminary information indicates there are four victims who are being transported to the hospital. Officers took a possible suspect into custody who also has a suspected gunshot injury. Investigation ongoing pic.twitter.com/AK2OrJngBr

— Denver (Nuggets) Police Dept. (@DenverPolice) June 13, 2023