DRAMA NA KUĆNOJ ZABAVI: Talentirana sportašica (18) u bolnici nakon ranjavanja, otac pozvao na molitve

Zabrinjavajuće vijesti dolaze iz Las Vegasa gdje je u pucnjavi na kućnoj zabavi ranjena nadarena košarkašica, 18-godišnja Aaliyah Gayles, koja se priprema za odlazak u sveučilišnu košarku u dresu ekipe USC-a u Los Angelesu. Gayles je među četvero ranjenih hicima iz vatrenog oružja, a dobra je vijest što nitko od ranjenih nije u životnoj opasnosti.

Nakon drame na zabavi, Gayles je prebačena u bolnicu u kojoj je jučer bila na dvije hitne operacije, objavio je tamošnji list Las Vegas Review-Journal.

Poslije ranjavanja, još uvijek se ne zna prognoza oporavka 18-godišnje košarkašice. Sveučilište na koje treba krenuti je zabrinuto s obzirom na to da je riječ o nadarenoj sportašici, osmoj na popisu vodećih srednjoškolki koje karijeru nastavljaju u američkoj sveučilišnoj košarci.

Uime ekipe, o ranjavanju 18-godišnje košarkašice izjasnila se trenerica Lindsay Gottlieb. ‘Aaliyah je jedna od najjačih i najizdržljivijih osoba koje sam do sada upoznala’, istaknula je Gottlieb, dodajući da joj to daje nadu.

‘Ne sumnjam u to da će se u ovoj situaciji koju je teško shvatiti nastaviti boriti hrabro i ustrajno. Nastavit ćemo podržavati nju i njezine roditelje kako god možemo’, zaključila je trenerica.

Porukom na Twitteru, javio se i zabrinuti otac 18-godišnje sportašice. ‘Znam da će neki reći da je krivnja za ovo moja, preuzimam potpunu odgovornost, ali molim vas, držite moje dijete u svojim molitvama’, napisao je otac mlade košarkašice, ističući i da je njegova Aaliyah pravi borac.

I know there is some that will say it's my fault and I take full responsibility for it but please please keep my baby girl in your prayers Las Vegas. I will give everyone that support Aaliyah an update but she's ok she go make it like always thank you all💔🙏🏾 true warrior pic.twitter.com/NxtSFc5Wyv

— D.Gayles (@DGayles3) April 17, 2022