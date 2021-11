DRAMA HRVATSKOG REPREZENTATIVCA U VLASTITOM DOMU! Ukrali mu 132 tisuće kuna vrijednosti, on ih zatekao u bijegu!

Hrvatski reprezentativac i košarkaš NBA momčadi Los Angeles Clippersa, Ivica Zubac, proživljavao je pravu dramu u svom domu u SAD-u.

Tamošnji TMZ prenosi kako je Zubac prije nekoliko dana, na povratku kući, u svom domu u Los Angelesu zatekao pljačkaše. Vratio se kući oko ponoći te je primijetio ljestve naslonjene na zid, a potom je vidio dvojicu muškaraca kako bježe s njegova imanja preko ograde.

Nije poznato što su sve odnijeli iz njegova doma, a američki tabloidi prenose kako je nestao Rolex sat u vrijednosti od 20 tisuća dolara.

Hrvatski reprezentativni centar odmah je zvao policiju, a usprkos tome što kuća ima protuprovalni alarm, pljačkaši su pronašli način kako ući u dom Ivice Zupca i njegove supruge.

Clippers player Ivica Zubac’s Los Angeles home was burglarized Friday night … and cops are now trying to find 2 men who allegedly took the hooper’s Rolex. https://t.co/hOuckoTgxC

— TMZ (@TMZ) November 16, 2021