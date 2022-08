DOTAKNULI SMO DNO, ALI I DALJE TONEMO SVE DUBLJE: Veliki problemi za Hrvatsku, ali sad je šansa da se izvadimo!

Autor: Ivan Lukač

Gotovo je nemoguće započeti ovaj tekst. Hrvatska je košaraka u takvim problemima da ne znam otkuda početi, gdje je sve krenulo nizbrdo. Zašto je Hrvatska košarka dotaknula dno? Zašto su klubovi bez novaca? Zašto su propali svi najveći talenti? Zašto nas reprezentacija svaki put razočara? Zašto i dalje vjerujem(o) da će biti bolje?

Na ovo zadnje pitanje odgovor bi mogao dati neki psiholog, ali na ova ostala je ne moguće dati jer svako ima svoje viđenje katastrofe zvane: hrvatska košaraka. Najbolje je je onda krenuti kronološki i polako dolaziti do ove morbidne, tužne sadašnjosti. Kada sjednem s nekim starijim i nekim tko košarku prati duže nego što ja živim kronologija propasti kreće prije 29 godina.

Točnije 7. lipnja 1993. Tada je Golf ‘dvojka’ otišla pod kotače kamiona i ubila genija, maestra Dražena Petrovića, a s njime, bar tako kažu stariji i hrvatsku košarku. Dražena nisam gledao, ali smo mi mlađi svjesni njegove uloge i veličine. Mnogi su rekli da su tada prestali pratiti košarku. Vjerujem je da je to tako. Sudbina je htjela da se s Draženovom smrti poklopi i početak padanja.





‘Lutke od krvi bez trunke ideje’

Isprva nije sve izgledalo tmurno i ružno. Odlaskom Dražena na svoja leđa sve je preuzeo Toni Kukoč. Konobar je već tada postao ozbiljan NBA igrač koji je Hrvatsku odveo do naše zadnje medalje. One brončane iz 1995. zajedno s Rađom, Vrankovićem, Mršićem… Kada smo sišli s postolja jer nismo htjeli slušati himnu Jugoslavije. Spustili smo se i više nikad se nismo vratili. Paralelno s tim Cibona je počela uzimati sve što vrijedi iz hrvatskih klubova, a u isto vrijeme uzimati preplaćene strance i davali im minutažu. Cibona i Zadar pritom su postali kao velika praonica novca. Ipak, povrh svega talenta nije nedostajalo.

Hrvatska je osvajala medalje u mladim kategorijama, ali iskorak prema seniorima nije se događao. Imali smo i doduše i dosta nesreće. Trica Đorđevića se još pamti kao i jedna lopta do polufinala Eurobasketa 2005. Točnije jedna sučeva greška i trupe Nenada Spahije predvođene Prkačinom, Planinićem, Vujčićem, Giričekom bi izbacile moćnu Španjolsku, ekipu koja je uzela medalja i medalja. Da sudac nije pogriješio vjerujem da ovog teksta ne bi ni bilo.

Nakon te nesretne 2005. pad se ubrzao. Klubovi su postali sve siromašniji, Cibona je 2010. bila pred samim bankrotom pa ju je Milan Bandić ‘čarobnim štapićem’ spasio. Split je prodao Ukića i tako se spasio od propasti, a Zadar, kao i danas, živi na navijačkoj nadi. Jedina svijetle točke bili su Zagreb i Cedevita, a gle čuda ni oni više ne postoje. Zagreb je pokazao svima da se može dobrim radom i ulaganjem u mlade stvoriti šampione. Također, pokazali su da lošim poslovanjem sve se može ubiti. Cedevita je umjetni klub, nikad nisu imali podršku navijača, ali to je sada ne bitno. U trenutku kada su hrvatski klubovi bili dužni Cedevita je bila ozbiljan klub koji je zapošljavao 200 ljudi. Zamislite, 200 ljudi zarađuje za život od hrvatskog košarkaškog kluba. Danas nezamislivo.

Što se tiče reprezentacije nakon nesreće 2005. uslijedila su samo razočaranja, a ono najviše dogodilo se 2011. kada smo na Eurobasketu se osramotili u skupini u kojoj nikome nije bilo jasno što se događa. Došao je onda Jasmin Repeša 2013. Hrvatska se ponovno sjetila da ima košarku. Posložio je ekipu te uz čudesnog Bogdanovića odveo nas do 4. mjesta i velike euforije. Bilo je to samo 2 godine nakon pto su Hezonja i Šarić u svojim kategorijama uzeli medalje u svim generacijama. Upravo se na taj dvojac gledalo kao spasitelje kao nove Dražene i Kukoče.

Bila je to velika glupost. Dvojac koji je odrastao pod tim pritiskom iza sebe ima vrlo dobru karijeru, ali jasno ni približnu legendarnom dvojcu. Budimo realni s ovih prostora Draženu i Toniju jedni su se približili Dončić i Jokić. Što se tiče igre u NBA-u i reprezentaciji. Nakon 2013., 2014 gubimo od moćne Francuske, a onda 2015. nas je osramotila Češka. Reći će Kruno Simon najgori poraz u povijesti naše košarke.

Ipak, opet nismo do kraja lupili o tlo. Došao je Aco Petrović i poveo ekipu u Torinu na kvalifikacije za OI. Bila je to ekipa otpadnika. Mnogi su odbili doći, javnost nije bilo previše briga, a onda su ti odmetnici eksplodirali. Sve je na sebe uzeo Bogdanović, a uz njega ključne lopte pogađao je Simon i Hezonja, Šarić se borio poput lava i bio MVP finala, a kapetan Ukić sve je to povezao. Odigrane su i čudesne Igre koje nažalost opet možemo prepisati jednoj lopti ili jednom faulu. Je li bio faul na Raduljici kada se utakmica lomila? Možda, za suca je. Druga situacija vezana je uz loptu. Bojana su udvojili, Hezonja prima loptu na trici dok ga čuva Bjelica i ima dvije opcije. Šutnuti i pogoditi tricu za +2 i prekid serije Srbije ili dodati Planiniću koji onda ide 1 na 1 protiv znatno slabijeg Teodosića. Odabrao je šut, promašio je, a Srbija je igrala finale.









Mislio sam tada neka vratiti će se jednog dana. Hezonje nije bilo od tog šuta sve do kvalifikacija prošle godine. Od tada su nas potopili Rusi. Cibona, Zadar i Split svake godine su u sve gorem stanju. Nismo uspjeli otići na SP zbog tisuću i jednog razloga. Propali su talenti kao što su Mazalin, Nik Slavica, Dragan Bendner i mnogi drugi. Što njihovom greškom što greškom saveza koji nije uspio stvoriti zdravu klimu za njihov razvoj. I da ispali u najniži rang europske košarke. Jer se savez posvađao s Mršićem koji je radio dobar posao kao izbornik, a kad sve izvrtiš dođeš do Mulaomerovića koji je prosječan trener u hrvatskoj ligi. On je kao onomad Ante Čačić u Vatrenima samo s većim autoritetom zbog igračke karijere.

I kad se sve to uzme ostane pitanje zašto vjerujem(o) u ovu ekipu? Ponajviše zbog tih igrača. Savez nije zaslužio nikakvu nagradu, ali lopta mora jednom nagraditi njih. Bogdanovića koji je svaki put bio prvi u redu da igra za Hrvatsku, čovjek koji je svoje najbolje dane dao za ovu ekipu i za kojeg javnost ne shvaća koliko je patio za Hrvatsku. Nitko nije patio i dao toliko jednoj našoj reprezentaciji kao on. Ni Luka Modrić ni Ivano Balić ni Josip Pavić. Nitko. Zbog Simona koji je godinama uz Babu bio jedini koji je imao ‘muda’ uzeti loptu i šutirati kad je teško. Zbog Šarića koji je plakao i slušao uvrede zbog slobodnih bacanja protiv Rusije 2017. Zbog Hezonje koji je trpio salvu uvreda jer zbog saveza nije htio igrati, a onda kad se vratio kao MVP ruske lige najednom je ponovno dobar svima. Na njemu je sada da pogodi taj šut koji j 2016. promašio. On ima to u sebi.

Ako nećete gledati razumijem i zašto nećete. Ja vjerujem da možemo pa sada napokon imamo i dobrog stranca pa i to je neki znak da možemo. Da će ovo biti Babina potpuna eksplozija s kojom će ući u povijest i konačno dobiti poštovanje javnosti koje je davno zaslužio. Ipak, vjerujem u reprezentaciju u hrvatsku košarku, ne. Možemo mi biti i prvaci Europe, klubovi će i dalje biti siromašni i dok god stručnjaci ne počnu ih voditi bit će nam ovako. Dok god ih vode lutke od krvi bez trunke ideje kako je rekla Azra u jednoj pjesmi čiji se naziv također povezuje s čelnicima hrvatskih klubova.









Ipak, tko zna možda na ovom prvenstvu nećemo biti kratki za jednu loptu. Možda trica neće značiti samo pobjedu već i buđenje hrvatske košarke. Možda i konačno udarimo od tlo i počnemo raditi sve ispočetka. Možda i sve ostane kako je i sad. Hrvatska košarka, možda.