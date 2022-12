DONČIĆ PONOVNO ISPISAO POVIJEST: Novi fantastični učinak, nitko još ovo nije napravio

Dva dana nakon što je imao 60 poena u svojem trostruko-dvoznamenkastom učinku u pobjedi nad New York Knicksima, slovenski majstor Luka Dončić je još jednom bio sjajan igrajući za Dallas Maverickse na NBA parketima. Dončić je bio trostruko dvoznamenkast i u pobjedi sa 129:114 protiv Houston Rocketsa, u susretu teksaških klubova, ovog puta s 35 poena, 12 skokova i 13 asistencija kojima je predvodio svoju momčad.

Slovenska zvijezda se očito nije umorila u napetom dvoboju protiv Knicksa, kada je odluka pala u produžetku. Bilo je energije za novu odličnu predstavu, a s njom se upisao u povijest u jednoj statističkoj kategoriji, u kojoj nitko sada nije jači od njega u povijesti najjače košarkaške lige svijeta.

Poslije 60 poena u prošloj utakmici, Dončić je dodao 35 u novom nastupu, a s tih sveukupno 95 poena, postao je najbolji strijelac u povijesti u dvije uzastopne utakmice s trostruko-dvoznamenkastim učinkom.

Pored toga, sa sveukupnim brojem poena, skokova i asistencija u trostruko-dvoznamenkastom učinku u dvije uzastopne utakmice, Dončić je uz bok velikom Oscaru Robertsonu, koji je svojedobno bio sjajan u svojoj svestranosti. Robertson je sa svoja bolja dva učinka jedini ispred Slovenca nakon što je Dončić u svoje dvije uzastopne utakmice imao sveukupno 151 poena, skokova i asistencija.

Luka Dončić has posted 95 points, 34 rebounds and 23 assists over his last two games.

Dončić has scored the MOST points in consecutive triple-doubles in @NBA history.

His 151 total pts+reb+ast are the 3rd-most in consecutive triple-doubles (Oscar Robertson, 2x) in @NBA history. pic.twitter.com/qO9ldWOrRt

