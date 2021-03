DOMINANTAN POPUT SHAQA: Pohvale na račun mlade zvijezde Pelicansa

Autor: F.F

Zion Williamson igra sjajnu drugu sezonu u New Orleans Pelicansima. Prvu sezonu obilježile su mu ozljede, dok u drugoj dominira. Pelicansi nisu na nivou koji se od njih očekivao, ali se dižu iz utakmice u utakmicu, a najzaslužniji za to svakako je Zion.

Zion Williamson bio je jedan od najiščekivanijih igrača prije nego što je stigao u NBA, još od dolaska LeBrona Jamesa iz srednje škole. Oduvijek su ga krasile strašne fizikalije, snaga i skočnost, a ove sezone pokazuje i fantastične playmakerske sposobnosti.

Dončićev trener ga usporedio sa Shaquilleom O’Nealom

Nakon pobjede nad Dallasom 112-103, u kojoj je Zion dominirao s 38 poena, 5 skokova i 6 asistencija, trener Mavericksa Rick Carlisle imao je samo riječi hvale za 20-godišnjaka:

“On je sila poput Shaquilla O’Neala s pregledom igre razigravača. On je nevjerojatna sila i očito fantastičan igrač. Morat ćemo se bolje posložiti sljedeći puta kad igramo protiv njega, ali nije ni toliki problem u nama. On svima to radi. U nekoliko navrata smo ga čuvali vrlo dobro, ali on je jednostavno zvijer”, hvalio je mladog Ziona Dončićev trener.

Zion je izabran kao prvi izbor na draftu 2019. godine te je u prvoj sezoni u 24 utakmice bilježio 22.5 poena, 6.3 skokova i 2.1 asistencija. Ove sezone podigao je svoju igru na višu razinu te trenutno bilježi 26.3 poena, 7 skokova i 3.5 asistencija uz nerealan šut iz igre od62.8% uspješnosti. Ove sezone je po prvi puta nastupio na All-star utakmici.









Njegovi Pelicansi trenutno su 12. momčad na zapadnoj konferenciji s omjerom od 20 pobjeda i 25 poraza.