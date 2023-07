Dijete kluba zabilo im ‘nož u leđa’: Potpisao za ljutog suparnika, navijači pale dresove

Prelasci igrača u klub kojeg navijači doživljavaju kako najvećeg suparnika uvijek izazovu pravu buru negativnih emocija, a kada se dogodi u Grčkoj, tada sve poprima i višu dimenziju.

Na svojoj koži to je najbolje osjetio grčki košarkaški reprezentativac Kostas Sloukas, koji je iz Olympiakosa prešao u redove ljutog suparnika Panathinaikosa, što je šokiralo navijače.

Ono što ih je najviše zasmetalo je činjenica da je imao ponudu iz turskog Fenerbahčea, ali se ipak odlučio ostati u Grčkoj i to kod najvećeg ‘neprijatelja’.

Dijete kluba

Kostas Sloukas ponikao u Olimpiakosu za koji je igrao prvo od 2008. do 2015. godine, da bi potom pet sezona nosio dres Fenera, da bi se vratio se u Olimpiakos 2020. godine.

Navijači Olimpiakosa ostali su u šoku što im je napravio Sloukas, navijači su se oglasili priopćenjem o odbjeglom igraču, a na internetu su se pojavile snimke kako pale dresove kluba s Kostasovim prezimenom.

Kostas Sloukas has signed a 3-year contract with Panathinaikos BC Athens

10M€ in 3 years pic.twitter.com/tfx1sX9A4J

— Luca D’Alessandro (@DAlessandro_LU) July 8, 2023