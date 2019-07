DELIJE U ŠOKU, BOGATAŠI IM KRADU IGRAČE! Od tri srpska reprezentativca, u Zvezdu vjerojatno neće nijedan

Osim američkog, sa zanimanjem se prati i europsko košarkaško tržište. Regionalne stupce uglavnom pune Crvena zvezda i crnogorski Mornar iz Bara. I jedni i drugi baš se propisno pojačavaju za novu sezonu u ABA ligi. Zvezda je već dovela trojicu, i to Derricka Browna, Jamesa Gista i povratnika Charlesa Jenkinsa. Nije to bio jedini povratnik kojem su se nadali, jer računali su da će jedan od njih biti i Miloš Teodosić.

Osim Filipa Čovića i Jenkinsa, Zvezda dakle traži nominalno prvog plejmejkera za novu pustolovinu u Euroligi. Nije ih bilo ondje prošle godine kada je njihovo mjesto popunio bivši ABA-prvak, podgorička Budućnost.

Iako se već danima, tjednima u beogradskim kuloarima razgovara o povratku Teodosića u Zvezdu, bivši NBA-igrač momčadi LA Clippersa potpisao je trogodišnji ugovor s talijanskim prvoligašem Virtusom iz Bologne. Tu momčad vodi srpski košarkaški izbornik Saša Đorđević.

Zvezda je imala još dvije opcije, a to su dva beka istog imena. Stefan Jović i Stefan Marković također su bili na popisu želja, ali i do njihovih eventualnih dolazaka još je dug put…

Ipak, beogradski crveno-bijeli i ovakvi izgledaju prejaki za konkurenciju pa bi sve osim njihove obrane naslova regionalnog prvaka bilo ravno prvorazrednom iznenađenju.

BREAKING: Sources tell @Eurohoopsnet that Serbian Star Milos Teodosic signing a three year MEGA DEAL with Virtus Bologna and he will play there until 2022!

— Varlas Nikos (@nikosvarlas) July 13, 2019