DARIO ŠARIĆ SVE SLABIJI U PHOENIXU: Momčad gubi, on malo i slabo igra

U zadnje vrijeme skromni su nastupi hrvatskog košarkaša Darija Šarića u dresu Phoenix Sunsa. Nakon što je u prethodne dvije utakmice upisao ukupno dva poena, hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Šarić bio je jednako skroman i susretu protiv LA Lakersa, kojeg su njegovi Phoenix Sunsi izgubili sa 107-117. Šarić je u 14 minuta ostvario 4 koša (šut 2-3), 1 skok i 1 asistenciju.

Lakersi su od početka susreta krenuli silovito i već nakon prve četvrtine imali su 26 koševa prednosti, a početkom treće dionice i 36 poena viška. Tada je trener Frank Vogel dao priliku igračima s klupe, ali oni su brzo prokockali visoku prednost, pa je u zadnjoj četvrtini opet na parket morao poslati najveće zvijezde ekipe LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa.

LeBron James je utakmicu završio sa “triple-double” učinkom, osmim u sezoni. Upisao je 31 koš, 12 asistencija i 13 skokova, dok je Anthony Davis ostvario 26 poena i 11 skokova. Momčad Phoenixa predvodio je Devin Booker sa 32 koša.

Grčki košarkaš Giannis Antetokounmpo, koji je upisao 32 koša i 17 skokova, predvodio je Milwaukee Buckse do pobjede 106-104 protiv Minnesote. Milwaukee je vodeći u Istočnoj konferenciji NBA lige sa 31 pobjedom i 5 poraza, a ujedno to je najbolji učinak u 36 utakmica u povijesti kluba, bolji i od onog iz sezone 1971-72., kada ih je predvodio legendarni Kareem Abdul-Jabbar, te kada su imali omjer 30-6.

Ujedno, Milwaukee je zabio 100 i više poena na 60 uzastopnih utakmica. Hrvatski košarkaš Dragan Bender ponovno nije igrao za Buckse.

Carmelo Anthony, koji je šest godina igrao za New York Knickse, vratio se u Madison Square Garden, ali ovaj puta u dresu Portlanda i nije se dobro proveo. Iako je sa 26 koševa bio najefikasniji u redovima Blazersa, na kraju su slavili New York Knicksi sa 117-93. Bila je to treća uzastopna pobjeda Knicksa, što im je rekord ove sezone, a u redovima domaćina istaknuo se centar Mitchell Robinson sa 22 koša i savršenim šutom iz igre 11-11.

Mario Hezonja opet nije igrao za Portland.