DARIO ŠARIĆ SOLIDAN, BOJAN BOGDANOVIĆ U PADU: Sunsi po pobjede, Utah Jazz poražen

Dario Šarić je sinoć u pobjedi svojih Phoenix Sunsa upisao još jedan double-double, dok je Bojan Bogdanović opet bio skroman u porazu svojih Utah Jazza, a Dragan Bender je 12. uzastopnoj pobjedi Milwaukee Bucksa pridonio s tri koša.

Phoenix Sunsi su u gostima sa 109-104 svladali domaće Charlotte Hornetse, a Šarić je u 32 minute zabio 16 koševa (šut iz igre 5/11, trice 1/5) te dodao tome deset skokova, dvije asistencije i jedan blok.

Kelly Oubre Jr., koji je je utakmicu završio s 23 koša, pogodio je dvije trice u zadnjoj minuti za pobjedu Phoenixa. I Devin Booker je zabio 23 koša za Phoenix. Najbolji pojedinac Charlotte bio je Marvin Williams s 22 ubačaja.

Utah Jazz su upisali još jedan poraz, kod kuće su ih sa 103-94 pobijedili Philadelphia 76ers. Bojan Bogdanović je drugu večer zaredom imao skroman učinak, u 33 minute na terenu je zabio devet koševa (šut iz igre 3/11, trice 1/5) uz dva skoka. Najbolji strijelac Utaha bio je Rudy Gober s 27 koševa i 12 skokova.

Philadelphiju je predvodio Tobias Harris s 26 poena i devet skokova, dok je Al Horford dodao 17 koševa.









Milwaukee Bucks su na svom terenu sa 132-88 nadigrali New York Knickse i to im je 12. pobjeda zaredom, a Giannis Antetokounmpo je zabio 29 koševa i ugrabio 15 skokova. Antetokounmpou je to 20. double-double u 21 utakmici. Dragan Bender je odigrao 13 minuta za Milwaukee i u tom je vremenu zabio tri koša (šut iz igre 1/1) te upisao jedan skok, jednu asistenciju i jedan blok.

Julius Randle je predvodio Knickse s 19 koševa, ali preostala četiri startera New Yorka- Kevin Knox, Taj Gibson, RJ Barrett i Dennis Smith Jr. – su ubacili svaki po 18 koševa.