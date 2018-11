DARIO ŠARIĆ DIO VELIKE NBA RAZMJENE! Hrvatski košarkaš ima novi klub!

Hrvatski košarkaški reprezentativac, Dario Šarić, preselit će u novi NBA klub. Naime, poznati i relevantni NBA kroničar Adrian Wojnarowski, tvrdi kako će se odigrati razmjena u kojoj bi Šarić bio dio paketa za dovođenje velike NBA zvijezde.

Dakle, Dario Šarić bi zajedno s Robertom Covingtonom i budućim izborom druge runde drafta trebao krenuti put Minnesote, a iz Timberwolvesa bi prema Philadelphiji trebao krenuti All-Star košarkaš Jimmy Butler. Butler je nezadovoljan u Minnesoti i javno je tražio da ga se ‘tradea’ u drugi klub.

Novinar Wojnarowski, inače je poznat po pouzdanim informacijama o NBA tradeovima, a na Twitteru je napisao kako su mu ovu vijest otkrili izvori iz lige.

Butlera je htio dovesti i Miami Heat, kao i Houston Rockets, ali Philadelphija ima možda i najbolju ponudu za ovog četverostrukog All-Star igrača, vrhunskog defenzivca i jednako dobrog strijelca, koji već petu sezonu održava prosjek od 20 poena po utakmici.

Ne bi na gubitku bili ni Wolvesi, koji bi Šarićem i Covingtonom upotpunili svoju kolekciju vrsnih mladih igrača predvođenih Karl-Anthonyjem Townsom i Andrewom Wigginsom i time si osigurali budućnost.

Minnesota has agreed to a deal to send Jimmy Butler to Philadelphia for a package that includes Robert Covington and Dario Saric, league sources tell @ZachLowe_NBA and me.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10. studenoga 2018.