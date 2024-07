Darija Šarića jedan gušio: Srebrnog Vatrenog vidjeli na mjestu tučnjave, oglasio se i Savez

Ivica Zubac i Dario Šarić bili su sudionici fizičkog sukoba koji se u jednom noćnom klubu nedaleko od Atene dogodio u noćnim satima s nedjelje na ponedjeljak, s detaljima koje je objavio američki TMZ Sports pišući da je mjesto tučnjave bio tamošnji popularni Bolivar Beach Bar.

Sukob je odjeknuo i u Grčkoj. Tamošnji mediji pišu da je na mjestu na kojem se dogodio sukob bio i Tin Jedvaj, nekadašnji hrvatski reprezentativac, član momčadi koja je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji. Bivši igrač Dinama sada je član Panathinaikosa u kojem je prvo bio na posudbi iz moskovskog Lokomotiva, dok je nedavno ostvaren i transfer iz moskovskog u atenski klub.

Jedvaj je imao slobodan dan i bio je s hrvatskim košarkašima, objavili su Grci. Snimka koju je pokazao TMZ otkriva da je prvo bio okružen Ivica Zubac, potom se u gužvu uključio Dario Šarić, a on je prošao teže s obzirom na to da je u jednom trenutku završio i na tlu.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn

— michael j. babcock (@mikejbabcock) July 8, 2024