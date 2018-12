ČULI SMO SE S PEPSIJEM PAR DANA PRIJE SMRTI: ‘Za blagdane mu se pogoršalo, a onda smo se smrzli’

Autor: DNEVNO

Neke tvrdnje su nepotrebne nakon što dragog čovjeka odnese smrt, no odlazak našeg dragog suradnika, prijatelja, velikog trenera i krasnog čovjeka Boška Božića smije se jednostavno usporediti i s odumiranjem naše košarke. Nažalost!

Jest, ”Pepsi” kako smo ga od dragosti zvali dugo je bio bolestan, mučio se sa šećernom bolesti, ma i slabo se čuvao. Sve to stoji, no njega je to manje boljelo od propadanja naše košarke. Dok je imao snage, snage a ne volje, jer volje je imao uvijek pa tako i prije nekoliko dana kad smo kontaktirali, kao predsjednik udruge hrvatskih košarkaških trenera borio se za spas košarke. Koja i dalje tone, unatoč nizu kvalitetnih igrača koje imamo.

On je bio radnik, fanatist, entuzijast, fenomen. To što je on napravio od malog kvartovskog kluba iz Trnskog i Sigeta, doveo ga do vrha nekdašnje jugoslavenske, pa hrvatske košarke, kluba koji je iznjedrio izvrsne igračke veličine – nije nikad nitko napravio na ovim prostorima. A ovi su prostori, ne zaboravimo, dali najbolje svjetske trenere, bilo iz naše domovine, susjedne Bosne i Hercegovine i Srbije.

I svi oni su mu to priznavali. ”Pa ti si Pepsi jedini od blata napravio dvorac”, rekao mu je jednoć jedan proslavljeni trener. Nije bitno tko, jedan od najboljih a svijetu. Jer, Pepsijev ured bio je teren, centar, reket, aut, kluba… Administraciju, onako na svoju riječ, odrađivao je usput. I to odlično!

Svi mi oko njega smo ga obožavali. Eto, bili smo oduševljeni kad je bio komentator za naš medij tijekom njvećih svjetskih događaja. Kad se razbolio nismo ga htjeli smetati, a on nas je pitao – ”Zašto me ne zovete, zar mislite da ne vidim dobro i da ne mogu reći što je posrijedi”?

Tako je bilo i neki dan. Za blagdane mu se stanje pogoršalo i dogodilo se ono što nas je smrzlo. Hrvatska košarka izgubila je bravuroznog maestra, njegove dirigentske palice mirovati će, ali uspomene koje nam je ostavio, a uspomene su najvrijednije u svakom imalo vrijednom životu, hraniti će nas i činiti boljima. Samo ga ne smijemo zaboraviti, taj vic, humor, želju i napose energiju. Pepsija jest pojela bolest, a pojeo se usput i on sam jer njemu je hrvatska košarka bila bitnija i od njega samog. U toj simbiozi je jednostavno okopnio.

Mogao je puno još dati, a dao je isuviše. On je bio od tipova koji se nisu štedjeli od ranog jutra, ni u srednjim godinama, on je živio brže od svih nas i brzo nam je otišao. No, iza njega koji je toliko toga stvorio, taj nekad veliki Košarkaški klub Zagreb – ostalo je malo. Zagreb je pred nestajanjem, zacijelo će nestati kao i Pepsijevo tijelo. Ostati će duša, i Božićeva i klupska. Premalo! Klub je morao ostati! Kao Pepsijev spomenik kojeg je zaslužio.