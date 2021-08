ČUDESNI DONČIĆ VODI SUSJEDE PREMA TRONU! ‘Zemlja od dva milijuna ljudi, a stigli u polufinale!’

Autor: P. V.

Luka Dončić može sve, pa i Sloveniji donijeti medalju. Apsolutni su hit košarkaškog turnira, evo ih u polufinalu nakon razbijanja Njemačke…

“Top 4 u svijetu! Zemlja od dva milijuna ljudi! Kakav osjećaj, mi Slovenci!”, napisao je Luka na Twitteru.

U svojoj 16. utakmici u karijeri za slovenske košarkaške dosege, zabio je 20 koševa. Slovenci su od zaostatka 8:10 stigli do dvocifrene prednosti već do prvog odmora od 25:14. Njemačka je vodila još samo jednom (31:32), a sve ostalo, pa i više od toga pripalo je momcima u bijelim dresovima s plavim dezenima.

Dončić ‘razvaljuje’

U trećoj su već bili na +14 (56:42), a konačnih plus 24 bilo je samo logičan slijed događanja.

Momčad koja je iz kvalifikacija za Tokio izbacila Hrvatsku nije mogla napraviti puno. Inače, Slovence je s 27 poena predvodio Zoran Dragić, a 13 je dodao Mike Tobey. Za Njemačku, samo dva dvoznamenkasta igrača, i to jedva. Maodo Lo 11, Nils Giffey 10. I to je to.

Luka Dončić dakako najbolji je igrač olimpijskog turnira i hrabro predvodi Sloveniju prema još jednoj senzaciji, potencijalnom finalu…