ČOVJEK KOJI JE U SPLITU LEGENDA NOVI TRENER ZVEZDE: Jedan Hrvat ga dobro pamti, proglasio ga psihopatom

Crvena zvezda u nedjelju je raskinula ugovor sa bivšim trenerom Cibone, Vladimirom Jovanovićem, a ubrzo su našli zamjenu. Nakon doze mladosti stiže iskusno lice.

Beogradski klub u ponedjeljak je predstavio Duška Ivanovića kao novog čelnog čovjeka stručnog stožera. Čovjek koji je u igračkim danima bio sjajan i dva puta sa splitskom Jugoplastikom slavio je naslove klupskog europskog prvaka.

U karijeri je vodio klubove poput: Limogesa, Barcelone, Panathinaikosa, Baskonije, Himkija i Bešiktaša, a radeći u Švicarskoj, Francuskoj, Grčkoj i Španjolskoj osvojio je 17 trofeja.





Kasun ga ne voli

Poznat i kao trener tiranin, Ivanovića posebno ne voli Marko Kasun. bivši hrvatski reprezentativni centar, koji je s njim surađivao u Barceloni: “Svi su mi govorili da je Duško Ivanović budala, psihopat i idiot. On je izvanredna osoba izvan terena, ali su mu rolete spuštene na terenu.”

"Meni je Duško Ivanović rekao da nisam u formi i da svako jutro idem u brdo i trčim sat vremena prije treninga. Ja sam izgubio 12 kilograma u sedam, osam dana, prepolovio sam se. Na početku mi je govorio na našem, a poslije samo na španjolskom." rekao je za Podcast inkubator.









Zatim je izjavio nešto šokantno: “Zgadila mi se i košarka i sve. Doveo me do depresije i do te srčane bolesti. Mogu ja njega pozdraviti, ali meni je ista vrijednost ovog stupa ovdje i njega. Najgora odluka u karijeri za mene je bila Barcelona.”