CIBONINA UPRAVA S AMBICIOZNIM NAJAVAMA: ‘Sanirat ćemo dug do ljeta i onda igrati Europu’

Autor: I.L.

Dolaskom Slovenca Gašpera Okorna na klupu, Cibona se preporodila. Nanizali su 11 pobjeda, u toj seriji osvojili su i Kup Krešimira Ćosića, a sve to bez glavnog igrača, ozlijeđenog Roka Prkačina.

Nakon serije pozitivnih rezultata vodstvo kluba organiziralo je konferenciju za medije na kojoj su iznijeli svoje planove. ‘U Gradu i gradonačelniku pronašli smo ljude za suradnju, podršku imamo i u HKS-u, s njima imamo dobru razmjenu informacija. Tako i u Ministarstvu sporta i ministrici Brnjac, svi su pokazali veliku želju da Cibona uspije, da Cibona od ružnog pačeta izraste u labuda. Stari i umorni div se polako budi, dali smo mu dodatnu energiju i svježu krv. I moram napomenuti da smo od svojeg dolaska u klub dobili veliku podršku u medijima, možda ju nismo ni zaslužili, zato smo svi zajedno sjeli danas pred vama za stol. I mi ne glumimo neko zajedništvo prema vani, kod nas doista vlada veliko zajedništvo’, izjavio je predsjednik Mario Petrović.

O povratku u Europu pričao je direktor kluba Mario Lukić: ‘Mi želimo klub vratiti na europsku mapu, Cibona mora igrati takva natjecanja. I da, na jesen ćemo igrati Europu, najvjerojatnije Ligu prvaka. Zadovoljni smo trenerom, momčadi, želimo ovu momčad na okupu i sljedeće sezone, pa ju pojačati s jednim-dva igrača. Cilj nam je i osnivanje akademije kako bismo dobili poligon za proizvodnju mladih igrača, na tome radimo već neko vrijeme. Plan nam je osnovati i ženski košarkaški klub kako bismo bili profesionalni na svim razinama.’

View this post on Instagram A post shared by KK Cibona (@kk_cibona)

‘Sanirat ćemo dug’

‘Nama je cilj u novu sezonu ući bez dugova i s ozbiljnim budžetom, momčadi dodati dva starija igrača. I da nam proračun bude barem 2,5 – 3 milijuna eura na godišnjoj razini, i idemo prema tome. Da, cilj nam je riješiti 33 milijuna kuna duga, plus tih dodatnih 2,5 do 3 milijuna kuna duga prema Gradu. Ta sponzorstva su daleko od gotove stvari, mora se još nešto posložiti prema Gradu, ali očekujemo da ćemo do ljeta dobiti 37 milijuna kuna sponzorstva. I tu ne vidimo alternativu’, svoje ciljeve je predstavio i direktor financija Ivan Matasić.

Legenda kluba, a sada sportski direktor Marin Rozić istaknuo je važnost omladinskog pogona: ‘Sretan sam, novi ljudi u klubu su prepoznali važnost omladinskog pogona, od škole košarke do selekcije U-19. Educirat ćemo ljude koji rade s našom djecom, podići stacionar na viši nivo, utemeljiti skautsku službu kojom ćemo pokriti veliki regionalni teritorij. Dovoditi mlade klince koji će kod nas napredovati i doći do seniorskog pogona.’

Javnosti se obratio i aktualni trener Okorn: ‘Kapetan i ja želimo svima pokazati da smo ovdje svi u istom brodu, želimo pokušati sve kako bi Cibona bila u budućnosti bolja na terenu i izvan njega. Slažem se s ovom sportskom politikom, da klub vode mladi hrvatski igrači. Mi ćemo se boriti, dati sve od sebe u svakoj utakmici. Da, naš rezultat je bitan, on olakšava posao drugim ljudima u klubu koji se bore na nekim drugim frontama. I da, sada idemo pravim smjerom, ali korak po korak.’

Kapetan Danko Branković, koji je u sjajnoj formi posljednjih mjeseci, nadovezao se na trenera: ‘U momčadi je kemija na najvišoj razini, atmosfera je super, tako i mora biti poslije 11 pobjeda. Postali smo ekipa, nismo imali puno promjena u igračkom kadru kao prošle godine, a ostvarili smo dva od tri zacrtana cilja. Osigurali smo ABA ligu, osvojili Kup, još moramo osvojiti prvenstvo. I vjerujem da ćemo uspjeti u tome.’

Najave su ambiciozne. S novom upravom, stigli su i ozbiljni planovi i ciljevi, a svi zaljubljenici u zagrebačku i hrvatsku košarkašku instituciju navijat će za uspjeh.