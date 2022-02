CIBONA SLAVI U KUPU: Zagrebački Vukovi osvojili trofej, ovo su čekali dugo

Autor: I.K.

Nakon devet godina čekanja, Cibona je ponovno pobjednik Kupa Krešimira Ćosića. Momčad koju odnedavno s klupe vodi slovenski trener Gašper Okorn je na završnom turniru u Rijeci u zagrebačkom finalu sa 67:65 došla do pobjede nad Cedevitom Junior, a dobiveni ogled s gradskim protivnikom Ciboni je dobio sveukupno osmi naslov u ovom natjecanju.

Završna utakmica bila je bez većeg rezultatskog odvajanja bilo koje momčadi. Nakon što je u polufinalu priredila iznenađenje protiv Splita, Cedevita Junior držala se jako dobro protiv još jednog favorita, no veselje je ipak pripalo Okornovoj momčadi.

Borba za naslov riješena je tek u posljednjim sekundama. Nakon što se u posljednje dvije minute ušlo sa 65:64 za Cibonu, i jedni i drugi su stali sve do zakucavanja Danka Brankovića za 67:64 sedam sekundi prije završne sirene. Favorit je time došao do vrijednog razmaka, a Cedevita Junior potom je ostala korak prekratka.

Cibosi izdržali

Cibona je nakon Brankovićevog zakucavanja napravila taktički prekršaj kako ne bi došlo do protivničke trice za izjednačenje, a Josip Batinić zabio je prvo i namjerno promašio drugo slobodno bacanje za Cedevitu Junior. No, njegova momčad nije došla do lopte i posljednje šanse za izjednačenje – ili možda i pobjedu.

Poeni kojima je Cibona stigla do +3 su, tako, ostali posljednji zabijeni iz igre na ovoj utakmici.

Brankoviću dva priznanja

Branković je s 13 poena i četiri skoka bio najefikasniji Cibonin igrač, a nakon utakmice, pripala su mu i dva priznanja za učinak na završnici u Rijeci. Proglašen je najkorisnijim igračem, a bio je i sveukupno najbolji strijelac završnog turnira.

Cedevitu Junior je u finalu s 12 poena i šest skokova vodio Batinić.