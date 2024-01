Cibona pošteno namučila Partizan u prepunom Draženovom domu

U ponedjeljak sve je podsjetilo na ‘dobra stara vremena’, kada je u prepunoj dvorani Dražen Petrović u sklopu ABA lige kod Cibone gostovao beogradski Partizan, koji je na kraju pobijedio s 87:74.

Vukovi su jako dobro parirali jakom Partizanu u prvom poluvremenu pa je na kraju prve četvrtine Cibona bila u vodstvu 23:17, da bi Partizan uspio izjednačiti pred sam kraj prvog poluvremena na 34:34.

Ipak početkom treće četvrtine kvaliteta igrača Partizana dolazi do izražaja i polako ostvaruju prednost nad Cibonom, ali minus osam na kraju trećeg perioda nije bila nedostižna prednost.

Zeljko Obradovic and Aco Petrovic, Drazen Petrovic’s brother, embraced after the game between Cibona and Partizan in Drazen’s hall! 🔵 ⚫️⚪️

Legends! 🇭🇷🇷🇸🏀@petrov_aco @kk_cibona @partizan#cibona #obradovic #drazenpetrovic #acopetrovic #kkp #hejaheja #partizan pic.twitter.com/jMJOH3vv3b

— Basketball Sphere (@BSphere_) January 15, 2024