BOSANKA SE DOMOGLA SPASA IZ PAKLA RATA: ‘Sad mogu samo da plačem, situacija je puno stresnija’

Rat u Ukrajini zatekao je mnoge sportaše u situaciji koju nisu mogli očekivati niti u najluđim snovima, a već smo pratili dosta njih kako su se pokušali izvući iz ratnog vihora.

Jedna od njih je Jonquel Jones koja je do sportskih sankcija uvedenih Rusiji igrala za Jekaterinburg, ali kada su ekipe iz Rusije izbačene iz svih natjecanja ova naturalizirana Bosanka krenula je put kuće.

Iako njen put nije bio toliko dramatičan, odletjela je avionom u Tursku, Jones se našla jako pogođenom te je svoje iskustvo podijelila na Twitteru.

Želim samo plakati

“Upravo sam sletjela u Tursku i sve što želim je da plačem. Situacija je bila puno stresnija nego što sam mislila. Hvala ti, Bože, što me gledaš i štitiš”, napisala je Jones u twittu i zahvalila se pratiteljima.

Najbolja košarkašica BiH igra za Jekaterinburg od 2018. godine, a preko ljeta igra u WNBA ligu za Connecticut sun, gdje je bila proglašena MVP-em lige.

Jones je ispisala povijest WNBA-a kada je u jednoj sezoni bila proglašena za igračicu koja je najviše napredovala u sezoni, najbolju šesta igračicu lige i najbolju košarkašicu lige i to samo za pet sezona.

Just landed in Turkey and all I want to do is cry. That situation was way more stressful than I realized. Thank you God for always watching over and protecting me 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

— Jonquel Jones (@jus242) March 2, 2022