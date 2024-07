Bolno otriježnjenje za Nikolu Jokića i društvo prije Olimpijskih igara

Srpska košarkaška reprezentacija doživjela je veliku udarac na pripremnoj utakmici pred Olimpijske igre u Parizu, koja je igrana u Abhu Dhabiju protiv reprezentacije SAD-a, u kojoj su Nikola Jokić i društvo poraženi s uvjerljivih 105:79.

Naši istočni susjedi ovu utakmicu su vidjeli kao test mogućnosti njihovih reprezentativaca protiv jakih Amerikanaca, a na kraju dobili su uvjerčjiv poraz od 26 razlike, koji je mogao biti i još veći, jer su u dijelovima susreta Amerikanci bili i na više od 30 koševa razlike.

Srbija je čak i dobro ušla u utakmicu u prvoj četvrtini, koja je završila neriješenim rezultatom 28:28, da bi na početku druge četvrtine Srbija povela sa šest razlike, a onda su Le Bron i društvo krenuli gaziti i nisu stali do kraja utakmice.

Team USA WENT OFF in exhibition vs. Serbia 🍿 🔥

Potop

Tako su do kraja prvog poluvremena Amerikanci imali 14 poena razlike, a u drugom dijelu ta se razlika samo povećavala na stranu momčadi sastavljenoj od NBA igrača, da bi u jednom trenutku imali i 31 poen viška.

Srbija bi puno gore prošla da nije imala raspoložene Nikolu Jokića i Aleksu Avramovića, ali Le Bron i Anthony Davis bili su previše za Orlove. Kolika je bila želja za pobjedom Amerikanaca pokazuje i Davisova blokada na Nikoli Jokiću i njegova frustracija tijekom utakmice.

🏀 Anthony Davis really blocked Nikola Jokic twice!

USA leading vs Serbia right now in the pre-Olympics exhibition. 🇺🇲🇷🇸pic.twitter.com/1aIYE0GDY3

