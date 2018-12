BOGDANOVIĆEV SUIGRAČ ODUŠEVIO GESTOM: Nevjerojatno iznenađenje za žrtvu obiteljskog nasilja

Doba je godine kada se dobra djela dvostruko cijene, a uvijek je lijepo kada ona dolaze od velikih zvijezda, koje tako vraćaju svojoj publici i navijačima za potporu koju dobivaju.

Tako je, zvijezda Indiana Pacersa i Bogdanovićev suigrač, Victor Oladipo uljepšao Božić gospođi Reniti Hills. Naime, u nedjelju se igrala utakmica Pacersa i Washington Wizardsa, a Oladipo ju je iskoristio kako bi napravio dobro djelo.

Prošle sezone proglašen je igračem s najvećim napretkom, za što je dobio auto. Taj auto odlučio je pokloniti Reniti, žrtvi obiteljskog nasilja.

“Čuo sam samo dio vaše priče i mislim da ste inspiracija velikom broju ljudi i da ste borac. Uvijek volim vratiti zajednici u Indianapolisu. Tako da, iznenađenje – ovaj automobil je za vas”, kazao je Oladipo u video-poruci koja je puštena za vrijeme utakmice.

Otkako se uspjela izboriti za sebe i spasiti se od nasilja, Hills radi kao odvjetnica u uredu koji pomaže žrtvama nasilja. Nedavno ju je počeo izdavati vlastiti automobil, ali joj je rečeno kako će uskoro dobiti novi od “od nekog tko se srami biti dio showa”.

Njezina reakcija jednostavno je neprocjenjiva.

When @VicOladipo won the NBA’s Most Improved Player Award, he was given a brand-new Kia.

Tonight, he surprised Renita Hills, a domestic violence survivor who now works with @juliancenter, with the keys to that car. 🎁🚗🔑 pic.twitter.com/uliTCUc8uy

— Indiana Pacers (@Pacers) 23. prosinca 2018.