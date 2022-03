BOGDANOVIĆ ZABIO 11 TRICA ZA REKORD: Hrvat ušao u NBA povijest, ovo još nitko nije napravio…

Košarkaši Utah Jazza slavili su sa 116:103 protiv Oklahome City Thunder. Povijesnu večer u toj pobjedi imao je hrvatski kapetan, Bojan Bogdanović.

Babo je ubacio 35 poena, trica 11/18, postao je prvi igrač u NBA povijesti koji je ubacio 11 šuteva, a da pritom nijedan nije bio za dva poena.

Osim tog rekorda, s 11 pogođenih trica Bogdanović je postao igrač s najviše pogođenih trica u jednom susretu u dresu Utaha Jazza te Europljanin s najviše trica u jednoj utakmici.

With 𝟏𝟏 tonight, Bojan sets a new franchise record for threes made in a single game 🏆🤩#UltraMoment | @MichelobUltra pic.twitter.com/NyG3TSPTXc

— Utah Jazz (@utahjazz) March 7, 2022