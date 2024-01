Bogati vlasnik kluba izdao ženu i zaveo pola stoljeća mlađu djevojku: ‘Pa to je životinja u krevetu’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Vrlo čudna ljubavna priča ozbiljno je usmjerila privatni život, a bome i poslovni, za Donalda Sterlinga, bogatog svojedobnog vlasnika Los Angeles Clippersa, kluba u kojem danas igra hrvatski reprezentativac Ivica Zubac.

Dok je bio vlasnik kluba iz Los Angelesa, danas 89-godišnji Sterling upleo se u vezu s djevojkom poznatom samo po imenu V Stiviano, a nisu pritom ni ona ni on puno marili za veliku razliku u godinama. Stiviano je 48 godina mlađa od razuzdanog Donalda, a on je još bio i oženjen, i službeno još uvijek jest, i to sa Shelly Sterling s kojom je u braku još od 1955.

Što je to starog Donalda navelo da se uplete u ovu avanturu u neobičnom ljubavnom trokutu? U jednoj snimci u kojoj je pričao o tome, a dospjela je u javnost, govorio je o tome kako ga je misteriozna V Stiviano zavela.

Nije se mogao oduprijeti

“Pa to je životinja u krevetu”, govorio je bogati vlasnik o pola stoljeća mlađoj djevojci, dodajući da je ona lude avanture u krevetu baš jako voljela.









“Ja sam čovjek od 80 godina, probao sam doprijeti do nje, htio sam da to uspije. Nije to bilo lako. Svašta bih joj govorio, a ona je bila baš životinja”, pričao je svojedobno Sterling.

Koliko daleko je sve išlo, govori i to da je američki bogataš na Stiviano trošio puno, a o kakvom je čovjeku riječ, govori reputacija kojom je u sportskom svijetu postao poznat kao škrtac dok je trebalo plaćati za momčad njegovih Clippersa. Na puno mlađoj djevojci nije štedio, između ostalog, dajući pola milijuna dolara za tri luksuzna automobila i još 1,8 milijuna dolara za kuću u Kaliforniji. Oko toga se i ‘zakrvilo’ među njima jer je Donald podnio tužbu, a tužio je i TMZ zbog objave snimke na kojoj je pričao.

Donald Sterling suing former mistress, V. Stiviano, and TMZ for leaked audio recordings http://t.co/hWDg5gYXOt pic.twitter.com/dYzwZzDSVn





— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) August 10, 2015

Uplela se i supruga

U ovu priču uplela se i Shelly Sterling, Donaldova dugogodišnja supruga, koja je od V Stiviano tražila da vrati 2,6 milijuna američkih dolara koje je od bogataša dobila na poklon. Sud joj je tu dao za pravo, s odlukom iz 2015. kojom je došao udarac na džeo misteriozne djevojke.

Stivano je nakon svega tvrdila da je Donalda voljela i da je za njega radila različite stvari. “Povjeravala sam mu se, bila sam najbolja prijateljica, njegova luckasta zečica”, kazala je u jednom televizijskom intervjuu koji je imao veliki odjek.

Sve skupa se odrazilo i na Sterlingovo vlasništvo Los Angeles Clippersa, a tu je dio priče bio i Magic Johnson, slavni bivši košarkaš koji je u Los Angelesu postao legenda tamošnjih Lakersa.

“I’m Mr. Sterling’s right- hand arm man. I’m Mr. Sterling’s everything. I’m his confidant, his best friend, his silly rabbit,” said Stiviano. https://t.co/db76KiZGsN — Darren (@djohn90) April 20, 2021

Ostao bez kluba

Sterling je Stiviano optuživao za previše blisko druženje s Johnsonom, bilo je tu i napada s rasističkim konotacijama, a nakon što se doznalo za njegove riječi, dogodio se jedinstveni potez kojim je Adam Silver, prvi čovjek NBA lige, objavio da je Sterling doživotno suspendiran što se tiče bilo kakve uloge u najjačem klupskom košarkaškom natjecanju na svijetu.

Klub je nakon toga prodao Steveu Ballmeru, jednom od bivših vodećih ljudi Microsofta.

Donald Sterling je nakon svega figurativno govoreći završio u blatu, a nije bilo lako ni za njegovu bivšu ljubavnicu s obzirom na to da je sudskom odlukom dobila rješenje da mora vratiti sav novac koji je dobila s njegovim poklonima…