Bivši zagrebački student s klupe vidio kako mu gađaju igrača: ‘To je napravio terorist’

Neugodne scene obilježile su sudar turskih rivala Bešiktaša i Fenerbahčea u tamošnjem košarkaškom prvenstvu. Mladi izraelski košarkaš Yam Madar, koji igra za Fenerbahče, bio je pogođen kovanicom s tribina za vrijeme jednog ‘time-outa’, a posljedice su bile s okrvavljenom glavom i šavovima kojima je rana morala biti sanirana iznad oka.

Poslije ovog incidenta, o težini ozljede govori svjedočanstvo 22-godišnjeg Izraelca da je osjetio djelomični gubitak vida. Ružne scene dogodile su se u susretu u kojem je na koncu domaći Bešiktaš slavio sa 68:64, što je Feneru bio drugi ovosezonski poraz u domaćoj ligi.

Poslije incidenta, oglasio se Fenerbahče koji je bio nesretan zbog toga što je utakmica bila najavljena. U priopćenju za javnost, klub očekuje da će se pronaći odgovorni i da će doći do kazne, kako se ovakav napad ne bi ponovio.

Oštar je bio klub, a još oštriji bio je Fenerov trener Dimitrios Itoudis. Grk koji nosi Hrvatsku u srcu, s obzirom na to da je u mladim danima studirao u Zagrebu, pratio je ovaj incident vodeći momčad s klupe, a nakon ranjavanja igrača svoje momčadi nije štedio riječi.

“Danas ne možemo pričati samo o košarci. Madar je bio pogođen kovanicom u oko. Mogao je izgubiti oko. Kucam u drvo da se to ne ponovi. Pitam savez i odgovorne – da je u oko bio pogođen bilo koji od sudaca, bi li se utakmica nastavila?” pričao je 53-godišnji Itoudis.

“Ovo se događa jer odgovorni u turskom prvenstvu toleriraju previše stvari. Bešiktaš igra i u Eurokupu, bi li im u tom natjecanju bilo dopušteno da naprave nešto ovakvo? Dogodila bi im se kazna. Ne želim stavljati ‘etikete’, ali taj koji je gađao kovanicom je terorist”, dodao je grčki trener na klupi Fenera.

