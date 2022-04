BIVŠI HRVATSKI REPREZNTATIVAC SASVIM ISKRENO: ‘Iživljavao se na meni, doveo me do depresije i srčane bolesti!’

Autor: Dnevno.hr

Mario Kasun kao i većina hrvatskih košarkaša posbena je “glava” u pozitivnom smislu. Kao veliki talent još kao mladić stigao je u zagrebački Zrinjevac s kojim je osvojio hrvatski kup i bio jedan od najvećih talenta.

Međutim, Zrinjevcac i HKS suspendirali su ga na dvije godine jer je otišao prije isteka ugovora na sveučilište u Gonzagu. Dvije godine proveo je u Gonzagi bez prava nastupa, a kada je suspenzija prestala vratio se u Europu, točnije u Frankfurt te u periodu od 2002. do 2004. bio jedan od najboljih centara Europe.

Iz Njemačke leti u NBA gdje je zaigrao sa Dwitgh Howardom u Orlando Magicom. U prosjkeu je bio 10 minuta na parektu te nakon dvije godine napušta Ameriku i dolazi u Barcelonu. Kako on kaže najgora životna odluka.

View this post on Instagram A post shared by Mario Kasun (@kasunosaurus_41)

“Iživljavao se na meni. Igrao sam sa slomljenom nogom”

Kasun je bio gost u podcast Inkubatoru te je pričao o odnosu sa svojim trenerom u Barceloni, Duškom Ivanovićem: ” Odmah na prvu me zamrzio. Ljutio se što sam otišao igrati kvalifakcije sa Hrvatskom. Reko mi je da nisam u formi, a bio sam na vrhuncu. Za tjedan dana me prepolovio. Tjerao me da trčim po brdu, derao se vikao, vrijeđao za tjedan dana sam izgubio 12 kila od stresa. Bio je lud, va terena normalan, ali na njemu druga osoba. Igrao sam sa slomljenom nogom kost mi je bila kao žvaka. ” priča rođeni Vinkovčan.

Zatim je prepičao o problemu sa srcem: ” Za vrijme utakmice dobio sam laktom negdje oko srca. Samo crna pred očima i pad. Operacija je trajala 9 sati. Puno mi je pomogao Silvynho, bivši igrač Barcelone. Imao samo paronoje dok spvavam, ali sam naučio pravilno disanje i to mi je pun pomoglo. Duško mi je reko vrati se na teren za sedam dana. Pazi jedva preživim i on mi kaže da me oće na parektu za tjedan od operacije koje se ljudi oravljaju bar mjesec dana.

Imao sam 28 godina. Zgadila mi se i košarka i sve. Doveo me do depresije pa i do te srčane bolesti. Mogu ja njega pozdravit i sve, ali meni je ista vrijednost ovog stupa ovdje i njega. Najgora odluka u karijeri je za mene bila Barcelona.” zaključio Kasun ovu tešku priču.