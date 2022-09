BIVŠEG KAPETANA SRBIJE ŠOKIRALI KOD KUĆE: Guraju ga u penziju i daleko, ‘ma sigurno to neću napraviti dok igram!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Mnogi sportaši skloni su avanturama još za vrijeme karijere na terenu, a iako su ovih dana stigle vijesti da nešto posebno u takvom stilu sprema srpski košarkaš Miroslav Raduljica, bivši kapetan svoje reprezentacije, 34-godišnji igrač s puno iskustva tvrdi da nije točno ono što se o njemu piše i govori u domovini.

Pažnju je izazvala priča da iskusni košarkaš u društvu članova popularne ‘YU Grupe’ planira put u SAD, na odlazak motorima na poznati ‘Route 66’, uz dodatak da zbog toga u drugi plan gura ponude za nastavak karijere. Nakon svega, Raduljica je time bio iznenađen, pobijajući priču o odlasku na daleki put u dogledno vrijeme.

Sve je krenulo od toga što je Živorad ‘Žika’ Jelić, član i suosnivač ‘YU Grupe’, za srpski Nedeljnik pričao o odlasku na avanturu u SAD-u, između ostalog, i s Raduljicom u tom društvu. Nakon toga, krenula je priča da 34-godišnji košarkaš u drugi plan gura svoju karijeru, da je došlo vrijeme za povlačenje, da je odbio unosne ponude, među kojima su se spominjale i domaće, u njegovoj Srbiji… Raduljica sve to opovrgava.





‘Sigurno to neću staviti ispred karijere’

‘Izjavljivao sam i ranije da ću, kada završim karijeru, motorom otići na ‘Route 66′. Ideja sa Žikom Jelićem i Boškom Čukićem koji organizira taj put je sigurno došla kao nešto što bih ja radio. Samo je pitanje hoće li to biti u mojoj pauzi? Ako oni budu išli za vrijeme moje sezone, kao recimo sada ili na proljeće, sigurno neću moći ići. Ako to bude u vrijeme mojeg odmora, naravno da je to moja želja i ne vidim ništa loše u tome. Taj put će se definitivno dogoditi, u kojoj konstelaciji i kada, to ne mogu znati. Sigurno da ga neću staviti ispred svoje karijere koja još nije završena’, veli Raduljica koji se o tome izjasnio u razgovoru za srpski Mozzart Sport.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Miroslav Raduljica (@mraduljica)

Pričali i o Zvezdi i Partizanu

Iskusni srpski košarkaš tvrdi i da ne stoje informacije o ponudama koje je odbio. Među njima, spominjao se i interes Crvene zvezde ili Partizana.









‘Neka odluče je li to Zvezda ili Partizan. Ne čitam novine toliko pa su mi prijatelji s jedne i s druge strane govorili da sam odbio Partizan i Zvezdu da bih išao na put. Svaku ponudu koju dobijem vrlo dobro razmotrim i sigurno ne bih svoje osobno zadovoljstvo stavljao ispred takvih ponuda dok sam još aktivan igrač. Pogotovo ako su to klubovi iz Eurolige. Svjestan sam da me mnogi smatraju drugačijim, ali to nikada ne bih napravio’, veli bivši kapetan reprezentacije Srbije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Miroslav Raduljica (@mraduljica)

‘Ne sjećam se kad sam trenirao ovoliko’

Iskusni srpski košarkaš istaknuo je da mu je nastavak karijere u prvom planu, a za sve koji misle da je drugačije, imao je poruku da dođu i pogledaju kako radi. To nitko nije napravio, a Raduljica tvrdi da nije bilo ni medijskog zanimanja da od njega izravno saznaju za ponude za koje se pisalo da ih je odbio.

‘Treniram svakodnevno, više nego ikad. Znojim se da bih ostao u formi i da bih iskoristio ponudu koja će doći ili je možda već tu. Ne da se trudim, nego nikada nisam bio u boljoj formi. Možda zbog godina i iskustva, zbog toga što sam dosta zreliji, spremniji za neke nove izazove. Ne sjećam se da sam ovoliko trenirao ni kada sam imao 20 godina. Mislim da sam sada u boljoj formi nego kada sam bio daleko mlađi. Čekam da se pojavi nešto. Nisam izbirljiv, niti je u pitanju visina ugovora. Čekam pravu priliku koja će biti dostojna mojih godina, iskustva i nečega što želim u životu’, zaključio je 34-godišnji srpski košarkaš o priči koja ga je iznenadila.