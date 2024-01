Biserka Petrović ispričala njoj najpotresniju priču iz Draženovog života

Duh Dražena Petrovića zauvijek će lebdjeti nad hrvatskom košarkom, jer od šoka preranog odlaska kapetana naš trofejni sport još se nije oporavio, iako je već prošlo preko trideset godina.

Draženov život i njegova želja za igrom i perfekcijom oduvijek su privlačile pozornost medija i javnost, a njegova majka Biserka za Jutarnji list ispričala je za nju najpotresniju scenu iz njegovog života.

Petrović je u NBA došao kao velika europska zvijezda, ali u svom prvom klubu Portland Trail Blasersima nije se baš naigrao i to ga je jako mučilo, a Biserka Petrović ispričala je trenutak kada je njen sin bio na dnu nada kako će zaigrati i klonuo duhom.

January 24, 1993: Dražen Petrović scores his NBA career-high 44 PTS (17-23 FG/3-3 3P) in New Jersey’s 100-83 win over Houston.

Also for the Nets, Derrick Coleman had 23 PTS/14 REB. Hakeem Olajuwon led the Rockets with 22 PTS/11 REB. pic.twitter.com/nsGFFf0TwB

— NBA Cobwebs (@NBACobwebs) January 24, 2024