BEOGRAĐANI SE NAMUČILI U HRVATSKOJ: Legenda im se vratila, a skoro su pali!

Autor: I.K.

Zadar je na početku nove sezone u ABA ligi jako namučio favorizirani i ove sezone vrlo ambiciozni Partizan. Na klupu Beograđana vratio se legendarni Željko Obradović, a u prvoj utakmici u regionalnom natjecanju poslije njegovog povratka bilo je 78:73 za goste u dvorani Krešimira Ćosića na zadarskom Višnjiku.

Bila je to utakmica u kojoj je Zadar bio u igri do kraja. Kod zaostatka od 76:73 u posljednjih minutu i pol Zadrani su s dvije ispucane trice pokušali doći do izjednačenja, nisu uspjeli, a nakon promašaja Jordana i Mavre, gosti iz Beograda su s po jednim pogođenim slobodnim bacanjem Trifunovića i Puntera potvrdili pobjedu.

Partizan je, tako, s dosta poteškoća ubilježio startnu ovosezonsku pobjedu u regionalnoj ligi. Ovakav start donosi im olakšanje s obzirom na to da je tijekom priprema bilo uspona i padova momčadi s velikim očekivanjima.

Dvojac vodio Zadrane

Zadar je u porazu od favorita imao najraspoloženije Domagoja Vukovića (16 poena, sedam skokova) i Antonija Jordana (15 poena).

Kevin Punter i Dallas Moore su s po 14 poena zabili najviše u dresu Partizana.

Beograđani idu u Split

Poslije startne pobjede, Partizan će u drugom kolu također igrati u Dalmaciji, u četvrtak protiv Splita. Zadrov protivnik će dan kasnije biti SC Derby u Podgorici.