AMERIKANCI SPREMNI ZA AKCIJU U MOSKVI: Najavljuju svoj potez, ‘uvijek smo spremni pomoći’

Slučaj američke košarkaške zvijezde Brittney Griner, koja je nakon zaustavljanja u moskovskoj zračnoj luci zadržana u Rusiji i prijeti joj višegodišnja zatvorska kazna, mogao bi prijeći na najvišu diplomatsku razinu.

Podsjetimo, 31-godišnju američku košarkašicu, koja je u Rusiji članica UMMC Jekaterinburga, zaustavili su nakon što su, barem po tvrdnjama s ruske strane, u njezinoj prtljazi pronađena opojna sredstva. Riječ je o ulju hašiša, što Griner donosi prijetnju zatvorske kazne koja može trajati do 10 godina.

Kako je kazala Lindsay Kagawa Colas, menadžerica američke sportske zvijezde, odmah je na posao krenula ekipa odvjetnika zastupajući Griner u Moskvi, a s njima su u kontaktu. No, sada je u igri i diplomacija, s potezima koje najavljuje američki državni tajnik Antony Blinken.

Ono što se zbiva s američkom košarkašicom nije izmaknulo pozornosti američkog državnog tajnika. Blinken nije htio detaljno govoriti o mogućim potezima ili dublje ulaziti u komentiranje ovog slučaja, ali najavio je akciju.

‘Kada god se dogodi da je bilo koji državljanin SAD-a zadržan negdje u svijetu, uvijek smo spremni pružiti bilo kakvu pomoć. To se odnosi i na Rusiju’, kazao je Blinken o mogućoj akciji američke diplomacije u zemlji koju su SAD i saveznici pogodili snažnim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu.

A star player "in the middle of the most acute crisis between the two countries since the Cold War" https://t.co/KmhFgn5gH2

— Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) March 7, 2022