Amerikanci se čude što su s Jokićem izveli u Srbiji: ‘Mrzite li ga, pa što vam je napravio’

Nedugo nakon oproštaja od 2023., i dalje je vrijeme za pogled unatrag na proteklu godinu, a u Srbiji je jedan izbor najboljih pritom privukao dosta pozornosti. Radilo se o biranju najboljeg košarkaša Srbije u prošloj godini, s priznanjem koje je otišlo u ruke Bogdana Bogdanovića. Kapetan reprezentacije na putu do svjetskog srebra dobio je najveći broj glasova novinara i košarkaških stručnjaka koji su sudjelovali u izboru iza kojeg stoji Košarkaški savez Srbije, a na tom putu uspio je pobijediti glavnu srpsku zvijezdu u tom sportu.

Nikola Jokić završio je na drugom mjestu, i to za dosta puno. Bogdanović je slavio s 27 bodova, a Jokić je imao 10 bodova, u situaciji u kojoj mu nije puno značila sjajna sezona s naslovom prvaka na NBA parketima u dresu Denver Nuggetsa.

Nakon tog trofeja, Jokić je poslije naporne sezone u najjačoj ligi svijeta odabrao odmor. Nije ga bilo na SP-u kojem su domaćini lani u kolovozu i rujnu bili Filipini, Japan i Indonezija, što je očito presudilo u ovom izboru u Srbiji. Bogdan Bogdanović je tu bio glavni, što je izazvalo puno čuđenja ljubitelja košarke u SAD-u.

“Mrzite li vi njega?”, “što vam je Jokić napravio”, “nemoguće je da ima toliko hejtera” – bila su samo neki od komentara u reakcijama na objavu da je Bogdan Bogdanović prošle godine bio glavni u Srbiji.

Stizali su na to i odgovori, s pojašnjenjem ljudima da je prednost na Bogdanovićevoj strani zbog uspjeha s reprezentacijom. Jokić to nije imao pa je njegovo slavlje u dresu Nuggetsa palo u drugi plan.

Bilo je reakcija na X-u, nekadašnjem Twitteru, ali potegnula se i rasprava na Redditu.

Ain’t no way Jokic got haters in Serbia like that









