AMERIČKU ZVIJEZDU RUSI STRPALI U ZATVOR: Ovo se ne oprašta, prijeti teška kazna

Dok su tenzije između Rusije i najvećeg dijela ostatka svijeta jako visoke zbog ruske invazije na Ukrajinu, iz Moskve je stigla vijest o uhićenju jedne poznate američke javne ličnosti, 31-godišnje košarkašice Brittney Griner, članice ruskog UMMC Jekaterinburga.

Griner je zaustavljena i privedena u moskovskoj zračnoj luci nakon što je, kako tvrde u Rusiji, pregled njezine prtljage pokazao da je sa sobom nosila opojna sredstva. Spominje se ulje hašiša, a nakon toga, pokrenut je postupak koji bi protiv američke košarkašice mogao donijeti optužnicu i prijetnju višegodišnjeg zatvora.

U slučaju osuđujuće sudske presude, riječ je o kršenju zakona koje može donijeti zatvorsku kaznu dugu do 10 godina. U međuvremenu, američka košarkašica je već iza rešetaka i čeka svoju sudsku borbu.

Vijest o privođenju poznate američke košarkašice je priopćenjem potvrdila njezina menadžerica Lindsay Kagawa Colas. Istaknula je da su u kontaktu s ekipom pravnika u Rusiji koja se bavi ovim slučajem, a obaviještena je i NBA liga, točnije, ženska WNBA, u kojoj Griner tijekom tamošnje sezone igra u dresu Phoenix Mercuryja.

WNBA star Brittney Griner, who plays overseas during the offseason, is reportedly being detained in Russia after officials found hashish oil in her luggage at an airport near Moscow.

More: https://t.co/vAt4eC2KgL pic.twitter.com/PV7IcHHoOm

