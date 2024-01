Alkohol je sve odnio legendi Jugoslavije: Supruga ga napustila sa sinom, bol je bila prejaka

Na današnji datum prije 70 godina, na svijet je došao veliki igrač koji je ostavio trag na košarkaškim parketima u nekadašnjoj Jugoslaviji, nezaboravni Mirza Delibašić, koji nas je napustio s dolaskom tužne vijesti iz Sarajeva rano u prosincu 2001. godine.

Veliki majstor s košarkaškom loptom danas bi proslavio 70. rođendan, a njegovog puta prisjećamo se u našoj priči.

Put je bio posut velikim pobjedama, ponajprije u dresu Bosne, za koju je blistao u razdoblju od 1972. do 1980. godine.

Today is the day, when we happily remember the birthday of “the last romanticist of basketball” – Mirza Delibašić!

